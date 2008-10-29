«Проект»: Дмитрий Медведев гонит собственный самогон — есть даже с малиновым вкусом
Самогон дарят другим политикам в бутылках с изображением медведя
«Проект»: Дмитрий Медведев гонит собственный самогон — есть даже с малиновым вкусом Самогон дарят другим политикам в бутылках с изображением медведя
Города России, где чаще всего варят самогон
Москва вошла в тройку лидеров по популярности самогоноварения
Города России, где чаще всего варят самогон Москва вошла в тройку лидеров по популярности самогоноварения
В России легализовали производство виски и самогона
До этого виски и самогон приходилось выпускать либо за границей, либо кустарно
В России легализовали производство виски и самогона До этого виски и самогон приходилось выпускать либо за границей, либо кустарно
Экстремальное потребление Еда – это не только удовольствие, но и объект приложения усилий различных экстремалов – в Америке устраивают соревнования по поеданию гамбургеров, в Германии – по выпиванию пива, у нас выступили круче.