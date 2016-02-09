Минюст решил в 10 раз увеличить штрафы за незаконную торговлю у метро
Он составит 50 тысяч рублей
СМИ узнали про новый список самостроя под снос
По данным «Коммерсанта», власти готовятся снести ещё 66 объектов
Архитектор Дарья Парамонова — о сносе самостроя как поиске национальной идентичности Автор книги «Грибы, мутанты и другие: Архитектура эры Лужкова» рассказала The Village, нужны ли Москве торговые палатки у станций метро
Архитектор Дарья Парамонова — о сносе самостроя как поиске национальной идентичности Автор книги «Грибы, мутанты и другие: Архитектура эры Лужкова» рассказала The Village, нужны ли Москве торговые палатки у станций метро
В Москве снесли торговые павильоны у метро (обновлено)
Накануне истёк срок, отведённый на добровольный демонтаж самовольных построек