Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee The Village рассказывает об интересных открытиях недели
В 15 Kitchen+Bar появилось меню мексиканского повара Сантьяго Ластра
Сантьяго входит в десятку лучших молодых шеф-поваров Скандинавии