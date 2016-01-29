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Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого
Открытия недели
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженогоThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого
Открытия недели

Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
Открытия недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траковThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
Открытия недели

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee
Открытия недели
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura CoffeeThe Village рассказывает об интересных открытиях недели
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Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee
Открытия недели

Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee The Village рассказывает об интересных открытиях недели

Новости ресторанов

В 15 Kitchen+Bar появилось меню мексиканского повара Сантьяго Ластра

Сантьяго входит в десятку лучших молодых шеф-поваров Скандинавии

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Новости ресторанов

В 15 Kitchen+Bar появилось меню мексиканского повара Сантьяго Ластра Сантьяго входит в десятку лучших молодых шеф-поваров Скандинавии