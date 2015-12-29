Студия Zaryad начала доставлять сайкл на дом, а «Юла» запустила онлайн-тренировки
Дома придется сидеть еще долго
Как открыть клуб сайклинга The Village узнал, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать на велотренировках под музыку
Как открыть клуб сайклинга The Village узнал, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать на велотренировках под музыку
Акройога, сайклинг, аквастендап: 7 нескучных спортивных тренировок на каникулы Рассказываем, как провести каникулы с пользой для здоровья и фигуры, при этом отдохнув от надоевшей беговой дорожки