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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня: Ввести дополнительный сбор для туристов

Предложение дня: Ввести дополнительный сбор для туристов

Гринпис соберет желуди, чтобы посадить их в парке «Угра»
18 сентября 2021

Гринпис соберет желуди, чтобы посадить их в парке «Угра»

19 апреля 2021

Футбольная команда «Сестры Вичовски» начала фандрайзинг. Он поможет попасть в благотворительный турнир «Меняй игру!»

«Кампания „Нет!“» соберет на Пушкинской площади подписи за отмену итогов голосования. Вместо митинга

Активисты не сдаются

«Кампания „Нет!“» соберет на Пушкинской площади подписи за отмену итогов голосования. Вместо митинга

Ввести налог на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах

Сейчас сбором облагаются только покупки дороже 500 евро

Ввести налог на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах

YouDo займется сборкой мебели из IKEA

С мастерами можно договориться о финальной цене и удобном времени

YouDo займется сборкой мебели из IKEA

Таможня хочет ввести пошлину на все покупки в зарубежных интернет-магазинах

ФТС хочет ввести сбор в размере 20 %

Таможня хочет ввести пошлину на все покупки в зарубежных интернет-магазинах

Правительство планирует обложить налогом большинство интернет-покупок

На первом этапе беспошлинный ввоз снимут для посылок стоимостью 500 евро

Правительство планирует обложить налогом большинство интернет-покупок

Введение курортного сбора перенесут из-за ЧМ-2018

Отдыхающие смогут не платить за отдых еще 2,5 месяца

Введение курортного сбора перенесут из-за ЧМ-2018

Минстрой предложил ввести сбор с бытовой химии

Вырученные средства направят на ремонт и строительство очистных сооружений

Минстрой предложил ввести сбор с бытовой химии

Сеть кинотеатров «Каро» перестала продавать билеты через «Рамблер/Кассу»

Такое решение руководство сети приняло после введения сервисного сбора в 10 %

Сеть кинотеатров «Каро» перестала продавать билеты через «Рамблер/Кассу»

В России начнет действовать авторский сбор с умных часов

Постановление вступит в силу 3 апреля 2018 года

В России начнет действовать авторский сбор с умных часов

Путин подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах России

Сбор рассчитан только на клиентов гостиниц и санаториев

Путин подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах России

В Госдуме одобрили введение курортного сбора

Экспериментальное введение сбора пройдет в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях

В Госдуме одобрили введение курортного сбора

Греция введёт туристический налог

Налог является частью пакета мер экономии, принятого правительством Греции в мае 2016 года

Греция введёт туристический налог