Футбольная команда «Сестры Вичовски» начала фандрайзинг. Он поможет попасть в благотворительный турнир «Меняй игру!»
«Кампания „Нет!“» соберет на Пушкинской площади подписи за отмену итогов голосования. Вместо митинга
Активисты не сдаются
Ввести налог на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах
Сейчас сбором облагаются только покупки дороже 500 евро
YouDo займется сборкой мебели из IKEA
С мастерами можно договориться о финальной цене и удобном времени
Таможня хочет ввести пошлину на все покупки в зарубежных интернет-магазинах
ФТС хочет ввести сбор в размере 20 %
Правительство планирует обложить налогом большинство интернет-покупок
На первом этапе беспошлинный ввоз снимут для посылок стоимостью 500 евро
Введение курортного сбора перенесут из-за ЧМ-2018
Отдыхающие смогут не платить за отдых еще 2,5 месяца
Минстрой предложил ввести сбор с бытовой химии
Вырученные средства направят на ремонт и строительство очистных сооружений
Сеть кинотеатров «Каро» перестала продавать билеты через «Рамблер/Кассу»
Такое решение руководство сети приняло после введения сервисного сбора в 10 %
В России начнет действовать авторский сбор с умных часов
Постановление вступит в силу 3 апреля 2018 года
Путин подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах России
Сбор рассчитан только на клиентов гостиниц и санаториев
В Госдуме одобрили введение курортного сбора
Экспериментальное введение сбора пройдет в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях
Греция введёт туристический налог
Налог является частью пакета мер экономии, принятого правительством Греции в мае 2016 года