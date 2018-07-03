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Новое в Петербурге
18 новых кафе, баров и ресторанов июня
Демократичный устричный бар на Рубинштейна, Mr. Bo на Манежной площади, концептуальные суши в Gills и первое в Петербурге Hard Rock Cafe
Новое в Петербурге
18 новых кафе, баров и ресторанов июня
Демократичный устричный бар на Рубинштейна, Mr. Bo на Манежной площади, концептуальные суши в Gills и первое в Петербурге Hard Rock Cafe
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