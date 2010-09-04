Квартира недели (Киев) Трехкомнатная квартира с винтажными деталями и мобильной мебелью.
Квартира недели (Киев) Трехкомнатная квартира с винтажными деталями и мобильной мебелью.
В эту субботу в парке Горького пройдёт «Ламбада-маркет» 24 сентября на главной аллее парка Горького можно будет купить вещи на винтажном рынке, перекусить французскими закусками, послушать музыку и поиграть в петанк.
Барселона - 10 желаний В Барселоне мы были не первый раз, поэтому в эту поездку не стали строить планы что-то увидеть или где-то побывать, просто не спеша, исполняли свои сиюминутные желания, пусть иногда и абсолютно безрассудные. И знаете, это приятно.