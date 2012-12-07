Новости
Сеть Sela собирается открыть магазины новых форматов
В планах компании — магазины товаров для дома, нижнего белья и женской одежды больших размеров
Новости
Сеть Sela собирается открыть магазины новых форматов В планах компании — магазины товаров для дома, нижнего белья и женской одежды больших размеров
Новости
Sela и «Лавка радостей» собирают одежду для нуждающихся
За сданную одежду можно получить купон на скидку
Новости
Sela и «Лавка радостей» собирают одежду для нуждающихся За сданную одежду можно получить купон на скидку
Новости
Sela удвоила планы по открытию магазинов в 2015 году
Предполагается, что таким образом компания хочет компенсировать низкие темпы открытия франчайзинговых точек
Новости
Sela удвоила планы по открытию магазинов в 2015 году Предполагается, что таким образом компания хочет компенсировать низкие темпы открытия франчайзинговых точек
Магазины
Рыночные отношения: Как Sela стала русским аналогом H&MЭдуард Остроброд, вице-президент по развитию Sela, объясняет, почему его одежда производится в Китае, как работает реклама в глянце и что случилось с его магазином в Крыму за эти два месяца
Магазины
Рыночные отношения: Как Sela стала русским аналогом H&M Эдуард Остроброд, вице-президент по развитию Sela, объясняет, почему его одежда производится в Китае, как работает реклама в глянце и что случилось с его магазином в Крыму за эти два месяца
Магазины
Шить здорово: Зачем нужен русский масс-маркет (Часть 1)The Village поговорил с представителями самых известных российских марок масс-маркета и выяснил, где они отшивают вещи, кого считают своими конкурентами и что думают о моде в целом.
Магазины
Шить здорово: Зачем нужен русский масс-маркет (Часть 1) The Village поговорил с представителями самых известных российских марок масс-маркета и выяснил, где они отшивают вещи, кого считают своими конкурентами и что думают о моде в целом.
Вещи недели
Вещи недели: 12 пар варежек с узоромThe Village прошёлся по петербургским магазинам и выбрал 12 пар варежек с узором или фактурной вязкой из коллекций Pendelton, Lindex, TopShop и других марок.
Вещи недели