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Новости

Сеть Sela собирается открыть магазины новых форматов

В планах компании — магазины товаров для дома, нижнего белья и женской одежды больших размеров

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Новости

Сеть Sela собирается открыть магазины новых форматов В планах компании — магазины товаров для дома, нижнего белья и женской одежды больших размеров

Новости

Sela и «Лавка радостей» собирают одежду для нуждающихся

За сданную одежду можно получить купон на скидку

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Новости

Sela и «Лавка радостей» собирают одежду для нуждающихся За сданную одежду можно получить купон на скидку

Новости

Sela удвоила планы по открытию магазинов в 2015 году

Предполагается, что таким образом компания хочет компенсировать низкие темпы открытия франчайзинговых точек

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Новости

Sela удвоила планы по открытию магазинов в 2015 году Предполагается, что таким образом компания хочет компенсировать низкие темпы открытия франчайзинговых точек

Рыночные отношения: Как Sela стала русским аналогом H&M
Магазины
Рыночные отношения: Как Sela стала русским аналогом H&MЭдуард Остроброд, вице-президент по развитию Sela, объясняет, почему его одежда производится в Китае, как работает реклама в глянце и что случилось с его магазином в Крыму за эти два месяца
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Рыночные отношения: Как Sela стала русским аналогом H&M
Магазины

Рыночные отношения: Как Sela стала русским аналогом H&M Эдуард Остроброд, вице-президент по развитию Sela, объясняет, почему его одежда производится в Китае, как работает реклама в глянце и что случилось с его магазином в Крыму за эти два месяца

Шить здорово: Зачем нужен русский масс-маркет (Часть 1)
Магазины
Шить здорово: Зачем нужен русский масс-маркет (Часть 1)The Village поговорил с представителями самых известных российских марок масс-маркета и выяснил, где они отшивают вещи, кого считают своими конкурентами и что думают о моде в целом.
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Шить здорово: Зачем нужен русский масс-маркет (Часть 1)
Магазины

Шить здорово: Зачем нужен русский масс-маркет (Часть 1) The Village поговорил с представителями самых известных российских марок масс-маркета и выяснил, где они отшивают вещи, кого считают своими конкурентами и что думают о моде в целом.

Вещи недели: 12 пар варежек с узором
Вещи недели
Вещи недели: 12 пар варежек с узоромThe Village прошёлся по петербургским магазинам и выбрал 12 пар варежек с узором или фактурной вязкой из коллекций Pendelton, Lindex, TopShop и других марок.
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Вещи недели: 12 пар варежек с узором
Вещи недели

Вещи недели: 12 пар варежек с узором The Village прошёлся по петербургским магазинам и выбрал 12 пар варежек с узором или фактурной вязкой из коллекций Pendelton, Lindex, TopShop и других марок.