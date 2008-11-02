Филе индейки с щавелем, сельдереем и шпинатом Вам понадобится 300 г филе индейки, 3-4 стебля сельдерея, пучок свежего щавеля (100 г), шпинат (свежий или замороженный порционный - 400 г), 1 луковица, чечевица пардина (1-1,5 стакана), базилик, тимьян, соевый соус, оливковое масло.
Салат из сельдерея «и в горе, и в радости» После отчётов и нервотрёпки на работе хочется прийти домой и забыть обо всех тягостях трудовых будней. У каждого свой отдых, у меня – домашняя еда и просмотр фильмов минувших лет.