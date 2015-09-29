Ауф, локдаун и фудпорн: Топ новых слов десятилетия, которые искали в «Яндексе»
От ретвитнуть до бумера
Ауф, локдаун и фудпорн: Топ новых слов десятилетия, которые искали в «Яндексе» От ретвитнуть до бумера
В Шанхае представили первый в мире смартфон c камерой внутри экрана
Новинку показали на выставке Mobile World Congress
В Шанхае представили первый в мире смартфон c камерой внутри экрана Новинку показали на выставке Mobile World Congress
Автоматическая обработка селфи от создателей Prisma
Сервис Lensa редактирует фото с помощью машинного обучения
Автоматическая обработка селфи от создателей Prisma Сервис Lensa редактирует фото с помощью машинного обучения
Сервис Google для сравнения селфи с портретами в музеях стал доступен в России
С помощью Art Selfie можно найти двойника в музейных коллекциях по всему миру
Сервис Google для сравнения селфи с портретами в музеях стал доступен в России С помощью Art Selfie можно найти двойника в музейных коллекциях по всему миру
«Здесь и сейчас»: Зачем Yondr мешает снимать селфи и сторис на концертах И все ли способны расстаться со смартфоном хотя бы на пару часов
На московских вокзалах отметят места для селфи
Стикеры в виде фотоаппаратов также появятся на МЦК и железнодорожных платформах
На московских вокзалах отметят места для селфи Стикеры в виде фотоаппаратов также появятся на МЦК и железнодорожных платформах
Провести конкурс селфи для повышения явки на выборах
Для этого на избирательных участках установят специальные фоторамки
Провести конкурс селфи для повышения явки на выборах Для этого на избирательных участках установят специальные фоторамки
Правильный бургер, идентификация по селфи и знакомства на The Question
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Правильный бургер, идентификация по селфи и знакомства на The Question Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
На Ярославском вокзале появилась этнографическая селфи-зона
В зале ожидания установили вырубные фигуры, изображающие жителей XIX века в национальных костюмах
На Ярославском вокзале появилась этнографическая селфи-зона В зале ожидания установили вырубные фигуры, изображающие жителей XIX века в национальных костюмах
Глава Минздрава — о любви к селфи
По ее мнению, «если человек интересуется миром и другими людьми, то у него этой проблемы никогда не будет»
Глава Минздрава — о любви к селфи По ее мнению, «если человек интересуется миром и другими людьми, то у него этой проблемы никогда не будет»
Использовать мемы и конкурс селфи для популяризации выборов «Куда ушел Малахов? На выборы»
Запретить делать селфи на железнодорожных станциях
С такой инициативой выступают подмосковные депутаты
Запретить делать селфи на железнодорожных станциях С такой инициативой выступают подмосковные депутаты
У метрополитена появилась собственная кофейня
Кофейня открылась на станции метро «Выставочная»
У метрополитена появилась собственная кофейня Кофейня открылась на станции метро «Выставочная»
В московском метро запустят поезд «Шекспировские страсти»
В вагонах будут оборудованы специальные места для селфи
В московском метро запустят поезд «Шекспировские страсти» В вагонах будут оборудованы специальные места для селфи
Платежи во «ВКонтакте», развитие Android и смарт-боты в ICQ
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Платежи во «ВКонтакте», развитие Android и смарт-боты в ICQ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие ICQ, тестирование лазеров и новый бизнес Касперской
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие ICQ, тестирование лазеров и новый бизнес Касперской Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В московской клинике запустили курсы лечения с помощью селфи-палки
В клинике пояснили, что селфи-палкой можно снимать острые боли в пояснице и устранять защемление нерва
В московской клинике запустили курсы лечения с помощью селфи-палки В клинике пояснили, что селфи-палкой можно снимать острые боли в пояснице и устранять защемление нерва
Гражданина Белоруссии оштрафовали на 500 рублей за селфи на Крымском мосту
В отношении задержанного составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство»