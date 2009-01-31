Трёхкомнатная квартира члена английского охотничьего клуба Просторная квартира со строгим интерьером в районе «Аэропорт»
Трёхкомнатная квартира члена английского охотничьего клуба Просторная квартира со строгим интерьером в районе «Аэропорт»
Квартира недели (Москва) Просторная квартира с элементами классического и английского стилей и панорамными окнами в жилом комплексе «Аэробус».
Квартира недели (Москва) Просторная квартира с элементами классического и английского стилей и панорамными окнами в жилом комплексе «Аэробус».
Квартира недели (Москва) Двухкомнатная квартира в классическом стиле с элементами прованса, натуральными материалами в отделке и деталями, декорированными своими руками.
Квартира недели (Москва) Двухкомнатная квартира в классическом стиле с элементами прованса, натуральными материалами в отделке и деталями, декорированными своими руками.
ЭКВАДОР. Страна детей, которые не плачут Оставляя позади вычищенные до блеска и выбеленные до скуки аэропорты Лос-Анджелеса и Майами, мой самолет приближался к посадочной площадке грязного и соблазнительного Кито. Не владея практически никакой информацией об этом месте, я жадно вслушивался в разговоры пассажиров, знавших явно больше, чем я: «Смотри-смотри, под нами федеральный стадион, а вон там центральный парк. Помнишь, как...