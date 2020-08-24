24 открытия сентября Кошерная кулинария Alef, четвёртый Upside Down Cake и нарядный азиатский ресторан Дмитрия Зотова — в нашем ежемесячном обзоре новых открытий Москвы
24 открытия сентября Кошерная кулинария Alef, четвёртый Upside Down Cake и нарядный азиатский ресторан Дмитрия Зотова — в нашем ежемесячном обзоре новых открытий Москвы
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в сентябре Пиццерия в американском стиле, отличный суши-бар с демократичными ценами, новый мясной ресторан и второе кафе греческой кухни Sito — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Москве в сентябре
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в сентябре
Пиццерия в американском стиле, отличный суши-бар с демократичными ценами, новый мясной ресторан и второе кафе греческой кухни Sito — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Москве в сентябре
События года: Июль, август, сентябрь The Village продолжает вспоминать главные события уходящего года. В третьем выпуске: Олимпиада в Лондоне и блэкаут в Индии, фотографии с Марса и расширение Москвы, ретровелозаезд и полёт со стерхами.
События года: Июль, август, сентябрь The Village продолжает вспоминать главные события уходящего года. В третьем выпуске: Олимпиада в Лондоне и блэкаут в Индии, фотографии с Марса и расширение Москвы, ретровелозаезд и полёт со стерхами.
Флоренция глазами Мартина Вильмсена В конце сентября оказался во Флоренции на всемирной встрече поклонников итальянской часовой марки Panerai - P-Day 2009. Рассказ мой будет посвящен фотографиям одного из участников тусовки и моего нового друга - голландца Мартина Вильмстена (Martin Wilmsten). Это его взгляд на фантастический город на реке Арно. Город, в которой всегда хочется вернуться.