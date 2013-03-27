Новости
Пользователи «Одноклассников» смогут создать эмодзи из своих фотографий
Искусственный интеллект преобразует снимки в галерею персонажей с разными характерами и настроением
Новости
Пользователи «Одноклассников» смогут создать эмодзи из своих фотографий Искусственный интеллект преобразует снимки в галерею персонажей с разными характерами и настроением
Что нового
Как биохакеры борются с болезнями и старостьюАвтор проекта «XXII век» — о том, почему кокаин — тоже биохакинг и как технологии помогают слепым людям видеть
Что нового
Как биохакеры борются с болезнями и старостью Автор проекта «XXII век» — о том, почему кокаин — тоже биохакинг и как технологии помогают слепым людям видеть
Hopes & Fears
Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет
Hopes & Fears
Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет
Менеджмент
7 разгневанных мужчин: Самые известные бизнесмены-скандалистыНекоторые бизнесмены создают шумиху и попадают в нелепые истории. The Village посмотрел, кто чаще других ведёт себя эпатажно
Менеджмент
7 разгневанных мужчин: Самые известные бизнесмены-скандалисты Некоторые бизнесмены создают шумиху и попадают в нелепые истории. The Village посмотрел, кто чаще других ведёт себя эпатажно
Новости
Основатель «Островка» Сергей Фаге — о том, кто зарабатывает настоящие деньги
Истинные ценности бизнеса выявились в дискуссии на страницах Facebook
Новости
Основатель «Островка» Сергей Фаге — о том, кто зарабатывает настоящие деньги Истинные ценности бизнеса выявились в дискуссии на страницах Facebook
Март 2014
Низкий старт: Как начинали успешные молодые предпринимателиМы проанализировали истории участников ежегодного рейтинга H&F, куда попадают бизнесмены до 35 лет, и выяснили, откуда они брали начальный капитал.
Март 2014
Низкий старт: Как начинали успешные молодые предприниматели Мы проанализировали истории участников ежегодного рейтинга H&F, куда попадают бизнесмены до 35 лет, и выяснили, откуда они брали начальный капитал.
Hopes & Fears
Зов Родины: Почему предприниматели предпочитают делать бизнес в РоссииH&F уже рассказал об уезжающих из России бизнесменах. На этот раз мы нашли молодых предпринимателей, предпочитающих российский рынок иностранному.
Hopes & Fears
Зов Родины: Почему предприниматели предпочитают делать бизнес в России H&F уже рассказал об уезжающих из России бизнесменах. На этот раз мы нашли молодых предпринимателей, предпочитающих российский рынок иностранному.
Новости
Вызов дня: Основатель «Островка» предложил критикам поспорить на деньги
Таким образом Фаге планирует приструнить «экспертов»
Новости
Вызов дня: Основатель «Островка» предложил критикам поспорить на деньги Таким образом Фаге планирует приструнить «экспертов»
Истории
«Островок», жги: Как продать Россию инвесторам и туристамРазвеять страхи, оставить надежды и привлечь знаменитых венчурных капиталистов масштабом отечественного рынка — мечта многих бизнесменов. Получите урок от Сергея Фаге и Кирилла Махаринского.
Истории
«Островок», жги: Как продать Россию инвесторам и туристам Развеять страхи, оставить надежды и привлечь знаменитых венчурных капиталистов масштабом отечественного рынка — мечта многих бизнесменов. Получите урок от Сергея Фаге и Кирилла Махаринского.
Эксперимент
Роберто Панчвидзе (МDК): Почему вы никогда не добьётесь успехаПервые шаги в бизнесе — всегда драма, особенно когда бывший менеджер на бонусах сталкивается с жизнью. Автор паблика и агентства МDK Роберто Панчвидзе считает, что лучше вообще не надеяться на успех.
Эксперимент
Роберто Панчвидзе (МDК): Почему вы никогда не добьётесь успеха Первые шаги в бизнесе — всегда драма, особенно когда бывший менеджер на бонусах сталкивается с жизнью. Автор паблика и агентства МDK Роберто Панчвидзе считает, что лучше вообще не надеяться на успех.
Облако знаний
Business Geek: Патриотизм для бизнеса, предсказания на Kickstarter и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Патриотизм для бизнеса, предсказания на Kickstarter и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночамH&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.
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