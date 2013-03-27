Роберто Панчвидзе (МDК): Почему вы никогда не добьётесь успеха Первые шаги в бизнесе — всегда драма, особенно когда бывший менеджер на бонусах сталкивается с жизнью. Автор паблика и агентства МDK Роберто Панчвидзе считает, что лучше вообще не надеяться на успех.