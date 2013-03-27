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Новости

Пользователи «Одноклассников» смогут создать эмодзи из своих фотографий

Искусственный интеллект преобразует снимки в галерею персонажей с разными характерами и настроением

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Новости

Пользователи «Одноклассников» смогут создать эмодзи из своих фотографий Искусственный интеллект преобразует снимки в галерею персонажей с разными характерами и настроением

Как биохакеры борются с болезнями и старостью
Что нового

Как биохакеры борются с болезнями и старостьюАвтор проекта «XXII век» — о том, почему кокаин — тоже биохакинг и как технологии помогают слепым людям видеть

Что нового

Как биохакеры борются с болезнями и старостью Автор проекта «XXII век» — о том, почему кокаин — тоже биохакинг и как технологии помогают слепым людям видеть

Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014
Hopes & Fears
Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет
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Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014
Hopes & Fears

Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет

7 разгневанных мужчин: Самые известные бизнесмены-скандалисты
Менеджмент
7 разгневанных мужчин: Самые известные бизнесмены-скандалистыНекоторые бизнесмены создают шумиху и попадают в нелепые истории. The Village посмотрел, кто чаще других ведёт себя эпатажно
8
7 разгневанных мужчин: Самые известные бизнесмены-скандалисты
Менеджмент

7 разгневанных мужчин: Самые известные бизнесмены-скандалисты Некоторые бизнесмены создают шумиху и попадают в нелепые истории. The Village посмотрел, кто чаще других ведёт себя эпатажно

Новости

Основатель «Островка» Сергей Фаге — о том, кто зарабатывает настоящие деньги

Истинные ценности бизнеса выявились в дискуссии на страницах Facebook

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Новости

Основатель «Островка» Сергей Фаге — о том, кто зарабатывает настоящие деньги Истинные ценности бизнеса выявились в дискуссии на страницах Facebook

Низкий старт: Как начинали успешные молодые предприниматели
Март 2014
Низкий старт: Как начинали успешные молодые предпринимателиМы проанализировали истории участников ежегодного рейтинга H&F, куда попадают бизнесмены до 35 лет, и выяснили, откуда они брали начальный капитал.
8
Низкий старт: Как начинали успешные молодые предприниматели
Март 2014

Низкий старт: Как начинали успешные молодые предприниматели Мы проанализировали истории участников ежегодного рейтинга H&F, куда попадают бизнесмены до 35 лет, и выяснили, откуда они брали начальный капитал.

Зов Родины: Почему предприниматели предпочитают делать бизнес в России
Hopes & Fears
Зов Родины: Почему предприниматели предпочитают делать бизнес в РоссииH&F уже рассказал об уезжающих из России бизнесменах. На этот раз мы нашли молодых предпринимателей, предпочитающих российский рынок иностранному.
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Зов Родины: Почему предприниматели предпочитают делать бизнес в России
Hopes & Fears

Зов Родины: Почему предприниматели предпочитают делать бизнес в России H&F уже рассказал об уезжающих из России бизнесменах. На этот раз мы нашли молодых предпринимателей, предпочитающих российский рынок иностранному.

Новости

Вызов дня: Основатель «Островка» предложил критикам поспорить на деньги

Таким образом Фаге планирует приструнить «экспертов»

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Новости

Вызов дня: Основатель «Островка» предложил критикам поспорить на деньги Таким образом Фаге планирует приструнить «экспертов»

«Островок», жги: Как продать Россию инвесторам и туристам
Истории
«Островок», жги: Как продать Россию инвесторам и туристамРазвеять страхи, оставить надежды и привлечь знаменитых венчурных капиталистов масштабом отечественного рынка — мечта многих бизнесменов. Получите урок от Сергея Фаге и Кирилла Махаринского.
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«Островок», жги: Как продать Россию инвесторам и туристам
Истории

«Островок», жги: Как продать Россию инвесторам и туристам Развеять страхи, оставить надежды и привлечь знаменитых венчурных капиталистов масштабом отечественного рынка — мечта многих бизнесменов. Получите урок от Сергея Фаге и Кирилла Махаринского.

Роберто Панчвидзе (МDК): Почему вы никогда не добьётесь успеха
Эксперимент
Роберто Панчвидзе (МDК): Почему вы никогда не добьётесь успехаПервые шаги в бизнесе — всегда драма, особенно когда бывший менеджер на бонусах сталкивается с жизнью. Автор паблика и агентства МDK Роберто Панчвидзе считает, что лучше вообще не надеяться на успех.
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Роберто Панчвидзе (МDК): Почему вы никогда не добьётесь успеха
Эксперимент

Роберто Панчвидзе (МDК): Почему вы никогда не добьётесь успеха Первые шаги в бизнесе — всегда драма, особенно когда бывший менеджер на бонусах сталкивается с жизнью. Автор паблика и агентства МDK Роберто Панчвидзе считает, что лучше вообще не надеяться на успех.

Business Geek: Патриотизм для бизнеса, предсказания на Kickstarter и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Патриотизм для бизнеса, предсказания на Kickstarter и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Патриотизм для бизнеса, предсказания на Kickstarter и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Патриотизм для бизнеса, предсказания на Kickstarter и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам
Облако знаний
Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночамH&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.
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Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам
Облако знаний

Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам H&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.

Новости

В сервис онлайн-бронирования Ostrovok.ru вложился Юрий Мильнер

Сервис привлёк $25 млн

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Новости

В сервис онлайн-бронирования Ostrovok.ru вложился Юрий Мильнер Сервис привлёк $25 млн