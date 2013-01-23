Новости
Прощание Галицкого с «Магнитом»
Основатель сети обратился с напутствием к сотрудниками компании
Новости
Прощание Галицкого с «Магнитом» Основатель сети обратился с напутствием к сотрудниками компании
Архитектура
15 лучших новых общественных зданий РоссииСамые интересные в стране винодельня, завод, экоцентр и другие общественные здания последнего десятилетия
Архитектура
15 лучших новых общественных зданий России Самые интересные в стране винодельня, завод, экоцентр и другие общественные здания последнего десятилетия
Новости
Инвесторы хотят исключить основателя «Магнита» из совета директоров
При этом они отмечают, что одной из основных причин успешности сети является то, что ей управляет сам собственник
Новости
Инвесторы хотят исключить основателя «Магнита» из совета директоров При этом они отмечают, что одной из основных причин успешности сети является то, что ей управляет сам собственник
Новости
Основатель «Магнита» Сергей Галицкий о влиянии политики на бизнес
Российский миллиардер озвучил свою позицию по вопросу взаимодействия власти и предпринимателей
Новости
Основатель «Магнита» Сергей Галицкий о влиянии политики на бизнес Российский миллиардер озвучил свою позицию по вопросу взаимодействия власти и предпринимателей
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как удержать клиентовПредприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. Новый пост — о том, какими способами можно сделать так, чтобы покупатели возвращались.
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как удержать клиентов Предприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. Новый пост — о том, какими способами можно сделать так, чтобы покупатели возвращались.
Новости