Юрий Чередниченко: Как удержать клиентов Предприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. Новый пост — о том, какими способами можно сделать так, чтобы покупатели возвращались.