Навальный проиграл суд по поводу поста о подарке Путина Михайлову
В своей записи оппозиционер назвал бизнесмена «главой Солнцевской ОПГ»
Сергей «Михась» Михайлов снова подал в суд на Навального
В этот раз поводом послужил пост Навального
Бывшим офицерам ФСБ и сотруднику «Лаборатории Касперского» предъявили обвинения в госизмене
Их подозревают в государственной измене в пользу США
Связанное с обысками в ТАСС дело агентства «Михайлов и партнёры» закрыли
Правоохранители прекратили расследование из-за отсутствия состава преступления
От ТАСС и РИА «Новости» потребовали объяснить замалчивание информации об офшорах
Госагентства не опубликовали информацию об офшорных схемах, которыми пользовались люди из окружения президента
Обыски в фирме главы ТАСС связали с бюджетными хищениями
В 2013 году с агентством «Михайлов и партнёры» расплатились деньгами, предназначавшимися для создания игорной зоны «Приморье»
В ТАСС идут обыски (обновлено)
Следственные действия проходят в отношении одного из сотрудников информагентства