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Новости

«Яндекс.Транспорт» закроют в мае. Все функции сервиса перейдут в «Карты»

«Яндекс.Карты» станут главным помощником пользователя в городе

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Новости

«Яндекс.Транспорт» закроют в мае. Все функции сервиса перейдут в «Карты» «Яндекс.Карты» станут главным помощником пользователя в городе

Новости

Мобильные операторы смогут точнее отслеживать перемещения абонентов

Геолокацию можно будет определить с точностью до 100 метров

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Новости

Мобильные операторы смогут точнее отслеживать перемещения абонентов Геолокацию можно будет определить с точностью до 100 метров

Новости

Prisma запустила геолокационную социальную сеть

Снимки в ней ранжируются не только по близости к пользователю, но и популярности

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Новости

Prisma запустила геолокационную социальную сеть Снимки в ней ранжируются не только по близости к пользователю, но и популярности

Новости

Футбол в Twitter, инвестиции в копирайтинг и суд из-за YouTube-канала

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Футбол в Twitter, инвестиции в копирайтинг и суд из-за YouTube-канала Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Самые дорогие компании Рунета

Первые три строчки рейтинга поделили Mail.Ru Group, «Яндекс» и Avito

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Новости

Самые дорогие компании Рунета Первые три строчки рейтинга поделили Mail.Ru Group, «Яндекс» и Avito

Новости

IPO сайта для изменщиков, развитие Jawbone и Apple Watch за 177 тысяч долларов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

IPO сайта для изменщиков, развитие Jawbone и Apple Watch за 177 тысяч долларов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Интернет-автомобили Alibaba, развитие Cortana и мотивация сотрудников Mail.Ru Group

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Интернет-автомобили Alibaba, развитие Cortana и мотивация сотрудников Mail.Ru Group Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

1
Новости

Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Раскрытие секретов Snapchat, новые правила Uber и голосовые сообщения в «Одноклассниках»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Раскрытие секретов Snapchat, новые правила Uber и голосовые сообщения в «Одноклассниках» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Нобелевская премия Усманова, стилус от Apple и инвестиционные советы Ди Каприо

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Нобелевская премия Усманова, стилус от Apple и инвестиционные советы Ди Каприо Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Foursquare представил приложение без чекинов и в новом дизайне

Из приложения окончательно исчезнут чекины, место которых займут рекомендации

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Новости

Foursquare представил приложение без чекинов и в новом дизайне Из приложения окончательно исчезнут чекины, место которых займут рекомендации

Новости

Foursquare выпустил приложение для чекинов Swarm

В нём сместились акценты: с конкуренции с друзьями — на «слежку» за ними

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Новости

Foursquare выпустил приложение для чекинов Swarm В нём сместились акценты: с конкуренции с друзьями — на «слежку» за ними

Новости

Facebook покажет друзей поблизости

Предполагается, что новый сервис будет работать и как система рекомендаций

0
Новости

Facebook покажет друзей поблизости Предполагается, что новый сервис будет работать и как система рекомендаций

Новости

Cover сделает Twitter главным источником новостей на смартфонах

Сервис сможет отображать их владельцам наиболее обсуждаемые твиты в той или иной местности в режиме блокировки

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Новости

Cover сделает Twitter главным источником новостей на смартфонах Сервис сможет отображать их владельцам наиболее обсуждаемые твиты в той или иной местности в режиме блокировки

Новости

«Яндекс» поглотил геостартап KitLocate

Его технология позволяют собирать данные о положении пользователей мобильных устройств, практически не разряжая их аппараты

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Новости

«Яндекс» поглотил геостартап KitLocate Его технология позволяют собирать данные о положении пользователей мобильных устройств, практически не разряжая их аппараты

Новости

За прошлый год выручка Foursquare увечилась в семь раз

Однако сервис начал сдавать позиции в приросте аудитории

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Новости

За прошлый год выручка Foursquare увечилась в семь раз Однако сервис начал сдавать позиции в приросте аудитории

Новости

Основатель AlterGeo разочаровался в геолокации

Он признал, что популярность этой технологии оказалась преувеличенной

0
Новости

Основатель AlterGeo разочаровался в геолокации Он признал, что популярность этой технологии оказалась преувеличенной

Новости

Microsoft вложила $15 млн в Foursquare

Попутно корпорация получила право использовать данные, накопленные геолокационным сервисом, в своих продуктах

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Новости

Microsoft вложила $15 млн в Foursquare Попутно корпорация получила право использовать данные, накопленные геолокационным сервисом, в своих продуктах

Новости

Twitter покажет, что обсуждают поблизости

Учитывая совершённую летом этого года покупку геолокационного сервиса Spindle, в новой вкладке «Nearby» в дальнейшем может появиться локальная реклама

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Новости

Twitter покажет, что обсуждают поблизости Учитывая совершённую летом этого года покупку геолокационного сервиса Spindle, в новой вкладке «Nearby» в дальнейшем может появиться локальная реклама

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Предприниматели смогут загрузить схемы своих зданий в Google Maps

Пока что в российской версии сервиса можно увидеть планировки только 30 объектов, среди которых оказались ТРК «Афимолл» и МЕГА в Москве и аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге

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Предприниматели смогут загрузить схемы своих зданий в Google Maps Пока что в российской версии сервиса можно увидеть планировки только 30 объектов, среди которых оказались ТРК «Афимолл» и МЕГА в Москве и аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге

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