«Яндекс.Транспорт» закроют в мае. Все функции сервиса перейдут в «Карты»
«Яндекс.Карты» станут главным помощником пользователя в городе
«Яндекс.Транспорт» закроют в мае. Все функции сервиса перейдут в «Карты» «Яндекс.Карты» станут главным помощником пользователя в городе
Мобильные операторы смогут точнее отслеживать перемещения абонентов
Геолокацию можно будет определить с точностью до 100 метров
Мобильные операторы смогут точнее отслеживать перемещения абонентов Геолокацию можно будет определить с точностью до 100 метров
Prisma запустила геолокационную социальную сеть
Снимки в ней ранжируются не только по близости к пользователю, но и популярности
Prisma запустила геолокационную социальную сеть Снимки в ней ранжируются не только по близости к пользователю, но и популярности
Футбол в Twitter, инвестиции в копирайтинг и суд из-за YouTube-канала
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Футбол в Twitter, инвестиции в копирайтинг и суд из-за YouTube-канала Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые дорогие компании Рунета
Первые три строчки рейтинга поделили Mail.Ru Group, «Яндекс» и Avito
Самые дорогие компании Рунета Первые три строчки рейтинга поделили Mail.Ru Group, «Яндекс» и Avito
IPO сайта для изменщиков, развитие Jawbone и Apple Watch за 177 тысяч долларов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
IPO сайта для изменщиков, развитие Jawbone и Apple Watch за 177 тысяч долларов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Интернет-автомобили Alibaba, развитие Cortana и мотивация сотрудников Mail.Ru Group
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Интернет-автомобили Alibaba, развитие Cortana и мотивация сотрудников Mail.Ru Group Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Раскрытие секретов Snapchat, новые правила Uber и голосовые сообщения в «Одноклассниках»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Раскрытие секретов Snapchat, новые правила Uber и голосовые сообщения в «Одноклассниках» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Нобелевская премия Усманова, стилус от Apple и инвестиционные советы Ди Каприо
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Нобелевская премия Усманова, стилус от Apple и инвестиционные советы Ди Каприо Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Foursquare представил приложение без чекинов и в новом дизайне
Из приложения окончательно исчезнут чекины, место которых займут рекомендации
Foursquare представил приложение без чекинов и в новом дизайне Из приложения окончательно исчезнут чекины, место которых займут рекомендации
Foursquare выпустил приложение для чекинов Swarm
В нём сместились акценты: с конкуренции с друзьями — на «слежку» за ними
Foursquare выпустил приложение для чекинов Swarm В нём сместились акценты: с конкуренции с друзьями — на «слежку» за ними
Facebook покажет друзей поблизости
Предполагается, что новый сервис будет работать и как система рекомендаций
Facebook покажет друзей поблизости Предполагается, что новый сервис будет работать и как система рекомендаций
Cover сделает Twitter главным источником новостей на смартфонах
Сервис сможет отображать их владельцам наиболее обсуждаемые твиты в той или иной местности в режиме блокировки
Cover сделает Twitter главным источником новостей на смартфонах Сервис сможет отображать их владельцам наиболее обсуждаемые твиты в той или иной местности в режиме блокировки
«Яндекс» поглотил геостартап KitLocate
Его технология позволяют собирать данные о положении пользователей мобильных устройств, практически не разряжая их аппараты
«Яндекс» поглотил геостартап KitLocate Его технология позволяют собирать данные о положении пользователей мобильных устройств, практически не разряжая их аппараты
За прошлый год выручка Foursquare увечилась в семь раз
Однако сервис начал сдавать позиции в приросте аудитории
За прошлый год выручка Foursquare увечилась в семь раз Однако сервис начал сдавать позиции в приросте аудитории
Основатель AlterGeo разочаровался в геолокации
Он признал, что популярность этой технологии оказалась преувеличенной
Основатель AlterGeo разочаровался в геолокации Он признал, что популярность этой технологии оказалась преувеличенной
Microsoft вложила $15 млн в Foursquare
Попутно корпорация получила право использовать данные, накопленные геолокационным сервисом, в своих продуктах
Microsoft вложила $15 млн в Foursquare Попутно корпорация получила право использовать данные, накопленные геолокационным сервисом, в своих продуктах
Twitter покажет, что обсуждают поблизости
Учитывая совершённую летом этого года покупку геолокационного сервиса Spindle, в новой вкладке «Nearby» в дальнейшем может появиться локальная реклама
Twitter покажет, что обсуждают поблизости Учитывая совершённую летом этого года покупку геолокационного сервиса Spindle, в новой вкладке «Nearby» в дальнейшем может появиться локальная реклама
Предприниматели смогут загрузить схемы своих зданий в Google Maps
Пока что в российской версии сервиса можно увидеть планировки только 30 объектов, среди которых оказались ТРК «Афимолл» и МЕГА в Москве и аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге