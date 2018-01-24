вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Операторы попросили не запрещать им замедлять доступ к сайтам

По их мнению, принцип сетевого нейтралитета мешает развитию цифровой экономики

1
Новости

Операторы попросили не запрещать им замедлять доступ к сайтам По их мнению, принцип сетевого нейтралитета мешает развитию цифровой экономики

Новости

«Ростелеком» предложил брать с YouTube доплату за передачу трафика в России

В компании считают, что отказ от принципа сетевого нейтралитета поможет найти деньги на реализацию «закона Яровой»

0
Новости

«Ростелеком» предложил брать с YouTube доплату за передачу трафика в России В компании считают, что отказ от принципа сетевого нейтралитета поможет найти деньги на реализацию «закона Яровой»

Новости

Правительство не даст операторам право замедлять интернет

Опровергаются также планы о создании Инфокоммуникационного кодекса

0
Новости

Правительство не даст операторам право замедлять интернет Опровергаются также планы о создании Инфокоммуникационного кодекса

Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров
Утро в мире
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеровКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
0
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров
Утро в мире

Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Битва за трафик: Зачем операторам замедлять интернет
Ситуация
Битва за трафик: Зачем операторам замедлять интернетИ как с этим связаны «пакет Яровой» и «Газпром-Медиа»
1
Битва за трафик: Зачем операторам замедлять интернет
Ситуация

Битва за трафик: Зачем операторам замедлять интернет И как с этим связаны «пакет Яровой» и «Газпром-Медиа»