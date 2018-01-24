Новости
Операторы попросили не запрещать им замедлять доступ к сайтам
По их мнению, принцип сетевого нейтралитета мешает развитию цифровой экономики
Новости
Операторы попросили не запрещать им замедлять доступ к сайтам По их мнению, принцип сетевого нейтралитета мешает развитию цифровой экономики
Новости
«Ростелеком» предложил брать с YouTube доплату за передачу трафика в России
В компании считают, что отказ от принципа сетевого нейтралитета поможет найти деньги на реализацию «закона Яровой»
Новости
«Ростелеком» предложил брать с YouTube доплату за передачу трафика в России В компании считают, что отказ от принципа сетевого нейтралитета поможет найти деньги на реализацию «закона Яровой»
Новости
Правительство не даст операторам право замедлять интернет
Опровергаются также планы о создании Инфокоммуникационного кодекса
Новости
Правительство не даст операторам право замедлять интернет Опровергаются также планы о создании Инфокоммуникационного кодекса
Утро в мире
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеровКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Ситуация
Битва за трафик: Зачем операторам замедлять интернетИ как с этим связаны «пакет Яровой» и «Газпром-Медиа»
Ситуация