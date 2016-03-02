Сергей Кузнецов — о возможном строительстве высотных домов по программе реновации
Главный архитектор Москвы прокомментировал ситуацию с 31-этажным домом в Измайлове
Как выглядит первый дом по программе реновации И что о нем говорят потенциальные переселенцы из хрущевок
Как выглядит первый дом по программе реновации И что о нем говорят потенциальные переселенцы из хрущевок
«Голос» сообщил о противодействии независимым победителям выборов в трех районах Москвы
Подобная ситуация сложилась в Измайлове, Северном Измайлове и Тимирязевском районе