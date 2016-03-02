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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сергей Кузнецов — о возможном строительстве высотных домов по программе реновации

Главный архитектор Москвы прокомментировал ситуацию с 31-этажным домом в Измайлове

Сергей Кузнецов — о возможном строительстве высотных домов по программе реновации

Как выглядит первый дом по программе реновации
Как выглядит первый дом по программе реновации И что о нем говорят потенциальные переселенцы из хрущевок
Как выглядит первый дом по программе реновации

Как выглядит первый дом по программе реновации
И что о нем говорят потенциальные переселенцы из хрущевок

«Голос» сообщил о противодействии независимым победителям выборов в трех районах Москвы

Подобная ситуация сложилась в Измайлове, Северном Измайлове и Тимирязевском районе

«Голос» сообщил о противодействии независимым победителям выборов в трех районах Москвы

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядкуThe Village познакомился с четырьмя консьержами, работающими в разных районах Москвы

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку
The Village познакомился с четырьмя консьержами, работающими в разных районах Москвы