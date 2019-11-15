«Лютик»: Как Саша Москалец записала самый летний русский альбом этого года. И самый упаднический «В сольном проекте у меня есть возможность выкрутить фейдер искренности на максимум»
«Лютик»: Как Саша Москалец записала самый летний русский альбом этого года. И самый упаднический «В сольном проекте у меня есть возможность выкрутить фейдер искренности на максимум»
Всемирный потоп в новом клипе проекта «Сверкай» Это первая песня с готовящегося второго сольного альбома вокалистки группы Sewage Sour Юли Лед