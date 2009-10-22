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МЫ В СОЦСЕТЯХ

От Powerhouse до «Ровесника»: Музыка заведений, по которым мы скучали во время карантина

Выпить кофе под плейлист кооператива «Чёрный» и потанцевать под треки «Танцплощадки»

От Powerhouse до «Ровесника»: Музыка заведений, по которым мы скучали во время карантина

Сколько стоит жизнь в Шанхае
Сколько стоит жизнь в Шанхае Насколько дорого снять квартиру и купить уличную еду в крупнейшем городе мира
Сколько стоит жизнь в Шанхае

Сколько стоит жизнь в Шанхае
Насколько дорого снять квартиру и купить уличную еду в крупнейшем городе мира

«Здесь легко получить по башке»: Как расчищают место под научную долину МГУ
«Здесь легко получить по башке»: Как расчищают место под научную долину МГУ The Village съездил в «Шанхай», гаражный город в городе, спустя год после начала сносной кампании
«Здесь легко получить по башке»: Как расчищают место под научную долину МГУ

«Здесь легко получить по башке»: Как расчищают место под научную долину МГУ
The Village съездил в «Шанхай», гаражный город в городе, спустя год после начала сносной кампании

Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей

Рекламу Москвы разместят на автобусах в Риме, Париже, Мюнхене и Шанхае

Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей

Квартира-мастерская в Шанхае с интерьером из вторичных материалов
Квартира-мастерская в Шанхае с интерьером из вторичных материалов Лофт в отдельном здании с массивной мебелью, самодельным декором и домашним офисом на втором этаже
Квартира-мастерская в Шанхае с интерьером из вторичных материалов

Квартира-мастерская в Шанхае с интерьером из вторичных материалов
Лофт в отдельном здании с массивной мебелью, самодельным декором и домашним офисом на втором этаже

Как выглядят самые эффектные особняки 2014 года
Как выглядят самые эффектные особняки 2014 года The Village рассказывает о самых интересных частных домах, появившихся в минувшем году
Как выглядят самые эффектные особняки 2014 года

Как выглядят самые эффектные особняки 2014 года
The Village рассказывает о самых интересных частных домах, появившихся в минувшем году

Пять самых необычных зданий октября
Пять самых необычных зданий октября Театр в форме бутона, винокурня с оранжереями и новая штаб-квартира европейских астрономов — The Village отобрал самые интересные и обсуждаемые постройки месяца
Пять самых необычных зданий октября

Пять самых необычных зданий октября
Театр в форме бутона, винокурня с оранжереями и новая штаб-квартира европейских астрономов — The Village отобрал самые интересные и обсуждаемые постройки месяца

Гольф-клуб на свалке, небоскрёб из бутылок и другие необычные проекты из мусора
Гольф-клуб на свалке, небоскрёб из бутылок и другие необычные проекты из мусора Как перерабатывать пластик на дому, строить энергоэффективные небоскрёбы и играть в гольф на свалках — The Village узнал, чем мусор может быть полезен и как на нём заработать
Гольф-клуб на свалке, небоскрёб из бутылок и другие необычные проекты из мусора

Гольф-клуб на свалке, небоскрёб из бутылок и другие необычные проекты из мусора
Как перерабатывать пластик на дому, строить энергоэффективные небоскрёбы и играть в гольф на свалках — The Village узнал, чем мусор может быть полезен и как на нём заработать

Часть целого: Старый город в Шанхае
Часть целого: Старый город в Шанхае The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. Во втором выпуске — Старый город, квартал сквоттеров, уличных рынков и китайской оперы в Шанхае.
Часть целого: Старый город в Шанхае

Часть целого: Старый город в Шанхае
The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. Во втором выпуске — Старый город, квартал сквоттеров, уличных рынков и китайской оперы в Шанхае.

Китай вернёт доступ к зарубежным интернет-ресурсам для развития Шанхайской зоны свободной торговли

Чиновники предполагают, что это сделает регион более привлекательным для иностранных предпринимателей, которые не захотят отказываться от привычных им интернет-сервисов

Китай вернёт доступ к зарубежным интернет-ресурсам для развития Шанхайской зоны свободной торговли

Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче

Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче
Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.

Идеи для города: Круглый пешеходный мост в Шанхае
Идеи для города: Круглый пешеходный мост в Шанхае The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о пешеходном мосте в Шанхае, который построен в форме круга и висит над землёй.
Идеи для города: Круглый пешеходный мост в Шанхае

Идеи для города: Круглый пешеходный мост в Шанхае
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о пешеходном мосте в Шанхае, который построен в форме круга и висит над землёй.

Цикада в сердце тьмы В прошлом году мы задумали совершить путешествие по мотивам конрадовского "Сердца тьмы" (и, естественно, "Apocalypse Now"), причем сделать это непременно в Китае. Ну, и поскольку на дворе уже XXI век и все должно быть наоборот, то плыть мы решили не вверх по реке к первобытным страхам, а, наоборот, вниз по реке из горной идиллической утопии в клоаку цивилизации.

Цикада в сердце тьмы

Наш Шайнха часть 2 Итак, вот продолжение, нашей фотоитсории о поездке в Шанхай. Первую часть можно увидеть тут.

Наш Шайнха часть 2

Наш Шанхай. Много фотографий Наш Шанхай.

Наш Шанхай. Много фотографий