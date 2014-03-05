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SearchFace — аналог FindFace с поиском пользователей «ВКонтакте» по фотографии

Сервис обнаружили на «Хабрахабре» и «Дваче»

SearchFace — аналог FindFace с поиском пользователей «ВКонтакте» по фотографии
Сервис обнаружили на «Хабрахабре» и «Дваче»

Неизвестные потребовали от Домодедова сотни биткоинов в обмен на безопасность систем

Администрация аэропорта усилила меры безопасности в терминале и на летном поле

Неизвестные потребовали от Домодедова сотни биткоинов в обмен на безопасность систем
Администрация аэропорта усилила меры безопасности в терминале и на летном поле

Прокатчика картины «Движение вверх» обвинили в шантаже

Причина — новый договор с кинотеатрами

Прокатчика картины «Движение вверх» обвинили в шантаже
Причина — новый договор с кинотеатрами

Памятник Ивану Грозному, первый московский аутлет Supedry и шантаж в закрытой школе «Шанс»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Памятник Ивану Грозному, первый московский аутлет Supedry и шантаж в закрытой школе «Шанс»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Железняк рассказал о попытках шантажировать его публикациями Навального (обновлено)

Депутату предлагали остановить распространение материалов о его дочерях за несколько сотен тысяч долларов

Железняк рассказал о попытках шантажировать его публикациями Навального (обновлено)
Депутату предлагали остановить распространение материалов о его дочерях за несколько сотен тысяч долларов

Генпрокуратура проверит Навального из-за публикаций «Лайфа»

Оппозиционера и его приятеля Ивана Нестеренко заподозрили в шантаже госкомпаний

Генпрокуратура проверит Навального из-за публикаций «Лайфа»
Оппозиционера и его приятеля Ивана Нестеренко заподозрили в шантаже госкомпаний

Россияне столкнулись с хакерской атакой на гаджеты Apple

Киберпреступники вымогают у владельцев iPhone и iPad деньги за разблокировку устройств

Россияне столкнулись с хакерской атакой на гаджеты Apple
Киберпреступники вымогают у владельцев iPhone и iPad деньги за разблокировку устройств

Павел Дуров опубликовал письмо Илье Щербовичу с обвинением в шантаже

В нём рассказывается, как именно Щербович завладел долей в мессенджере и о роли Ильи Перекопского в этом процессе

Павел Дуров опубликовал письмо Илье Щербовичу с обвинением в шантаже
В нём рассказывается, как именно Щербович завладел долей в мессенджере и о роли Ильи Перекопского в этом процессе

Хакеры хотели получить $1 000 за прекращение атаки на «Хабрахабр»

Однако команда проекта справилась и своими силами

Хакеры хотели получить $1 000 за прекращение атаки на «Хабрахабр»
Однако команда проекта справилась и своими силами

Хакер вымогал у создателей онлайн-сервиса $300 за прекращение DDoS-атаки

Но предприниматели не поддались

Хакер вымогал у создателей онлайн-сервиса $300 за прекращение DDoS-атаки
Но предприниматели не поддались