SearchFace — аналог FindFace с поиском пользователей «ВКонтакте» по фотографии
Сервис обнаружили на «Хабрахабре» и «Дваче»
SearchFace — аналог FindFace с поиском пользователей «ВКонтакте» по фотографии Сервис обнаружили на «Хабрахабре» и «Дваче»
Неизвестные потребовали от Домодедова сотни биткоинов в обмен на безопасность систем
Администрация аэропорта усилила меры безопасности в терминале и на летном поле
Неизвестные потребовали от Домодедова сотни биткоинов в обмен на безопасность систем Администрация аэропорта усилила меры безопасности в терминале и на летном поле
Прокатчика картины «Движение вверх» обвинили в шантаже Причина — новый договор с кинотеатрами
Памятник Ивану Грозному, первый московский аутлет Supedry и шантаж в закрытой школе «Шанс»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Памятник Ивану Грозному, первый московский аутлет Supedry и шантаж в закрытой школе «Шанс» The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Железняк рассказал о попытках шантажировать его публикациями Навального (обновлено)
Депутату предлагали остановить распространение материалов о его дочерях за несколько сотен тысяч долларов
Железняк рассказал о попытках шантажировать его публикациями Навального (обновлено) Депутату предлагали остановить распространение материалов о его дочерях за несколько сотен тысяч долларов
Генпрокуратура проверит Навального из-за публикаций «Лайфа»
Оппозиционера и его приятеля Ивана Нестеренко заподозрили в шантаже госкомпаний
Генпрокуратура проверит Навального из-за публикаций «Лайфа» Оппозиционера и его приятеля Ивана Нестеренко заподозрили в шантаже госкомпаний
Россияне столкнулись с хакерской атакой на гаджеты Apple
Киберпреступники вымогают у владельцев iPhone и iPad деньги за разблокировку устройств
Россияне столкнулись с хакерской атакой на гаджеты Apple Киберпреступники вымогают у владельцев iPhone и iPad деньги за разблокировку устройств
Павел Дуров опубликовал письмо Илье Щербовичу с обвинением в шантаже
В нём рассказывается, как именно Щербович завладел долей в мессенджере и о роли Ильи Перекопского в этом процессе
Павел Дуров опубликовал письмо Илье Щербовичу с обвинением в шантаже В нём рассказывается, как именно Щербович завладел долей в мессенджере и о роли Ильи Перекопского в этом процессе
Хакеры хотели получить $1 000 за прекращение атаки на «Хабрахабр»
Однако команда проекта справилась и своими силами