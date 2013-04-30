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Новости

Apple Music запустил с Shazam чарт с набирающими популярность треками

Список песен будет обновляться каждый вторник

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Новости

Apple Music запустил с Shazam чарт с набирающими популярность треками Список песен будет обновляться каждый вторник

Продажа Shazam, теракт в Нью-Йорке и возвращение Моби
Утро в мире
Продажа Shazam, теракт в Нью-Йорке и возвращение МобиКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Продажа Shazam, теракт в Нью-Йорке и возвращение Моби
Утро в мире

Продажа Shazam, теракт в Нью-Йорке и возвращение Моби Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

AR-технологии в Shazam, онлайн-курс Y Combinator и смарт-презерватив

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

AR-технологии в Shazam, онлайн-курс Y Combinator и смарт-презерватив Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Первая прибыль Shazam, реклама в App Store и взрывы стиральных машин

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Первая прибыль Shazam, реклама в App Store и взрывы стиральных машин Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новые функции Shazam, развитие интернета и страхи Билла Гейтса

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новые функции Shazam, развитие интернета и страхи Билла Гейтса Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Секретная лаборатория Apple Watch, эволюция Shazam и атака на Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Секретная лаборатория Apple Watch, эволюция Shazam и атака на Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Запуск Netflix в России, инвестиции в Shazam и новые приложения MTV

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Запуск Netflix в России, инвестиции в Shazam и новые приложения MTV Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Музыкальная аналитика для Apple, инвестиции в умные украшения и обвал котировок «Яндекса»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Музыкальная аналитика для Apple, инвестиции в умные украшения и обвал котировок «Яндекса» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые сервисы: Мессенджер от Skype, клон Yo и Shazam для фильмов
Кейсы
Новые сервисы: Мессенджер от Skype, клон Yo и Shazam для фильмовThe Village выбрал новые сервисы за последние две недели, заслуживающие внимания
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Новые сервисы: Мессенджер от Skype, клон Yo и Shazam для фильмов
Кейсы

Новые сервисы: Мессенджер от Skype, клон Yo и Shazam для фильмов The Village выбрал новые сервисы за последние две недели, заслуживающие внимания

Новости

Shazam заработал на компьютерах Apple

До этого он был доступен только на мобильных платформах и Windows 8

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Новости

Shazam заработал на компьютерах Apple До этого он был доступен только на мобильных платформах и Windows 8

Новости

Мейджоры вложили в Shazam по $3 млн

Музыкальный сервис поддержали Warner Music, Sony Music Entertainment и Universal Music

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Мейджоры вложили в Shazam по $3 млн Музыкальный сервис поддержали Warner Music, Sony Music Entertainment и Universal Music

Новости

Shazam найдёт новые таланты для Warner Music Group

Концерн поможет аудиосервису запустить свой собственный лейбл

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Shazam найдёт новые таланты для Warner Music Group Концерн поможет аудиосервису запустить свой собственный лейбл

Новости

В развитие сервиса распознавания музыки Shazam вложили $40 млн

Полученные средства будут направлены на освоение рынка Латинской Америки

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Новости

В развитие сервиса распознавания музыки Shazam вложили $40 млн Полученные средства будут направлены на освоение рынка Латинской Америки

Новости

Музыкальный сервис Shazam надеется выйти на IPO и заработать $1 млрд

Таковы надежды. А страхи — что инвесторы расценят эту оценку как очередной интернет-пузырь.

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Музыкальный сервис Shazam надеется выйти на IPO и заработать $1 млрд
Новости

Музыкальный сервис Shazam надеется выйти на IPO и заработать $1 млрд Таковы надежды. А страхи — что инвесторы расценят эту оценку как очередной интернет-пузырь.