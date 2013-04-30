Apple Music запустил с Shazam чарт с набирающими популярность треками
Список песен будет обновляться каждый вторник
Apple Music запустил с Shazam чарт с набирающими популярность треками Список песен будет обновляться каждый вторник
Продажа Shazam, теракт в Нью-Йорке и возвращение Моби Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
AR-технологии в Shazam, онлайн-курс Y Combinator и смарт-презерватив
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
AR-технологии в Shazam, онлайн-курс Y Combinator и смарт-презерватив Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Первая прибыль Shazam, реклама в App Store и взрывы стиральных машин
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Первая прибыль Shazam, реклама в App Store и взрывы стиральных машин Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новые функции Shazam, развитие интернета и страхи Билла Гейтса
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новые функции Shazam, развитие интернета и страхи Билла Гейтса Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Секретная лаборатория Apple Watch, эволюция Shazam и атака на Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Секретная лаборатория Apple Watch, эволюция Shazam и атака на Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запуск Netflix в России, инвестиции в Shazam и новые приложения MTV
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запуск Netflix в России, инвестиции в Shazam и новые приложения MTV Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Музыкальная аналитика для Apple, инвестиции в умные украшения и обвал котировок «Яндекса»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Музыкальная аналитика для Apple, инвестиции в умные украшения и обвал котировок «Яндекса» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новые сервисы: Мессенджер от Skype, клон Yo и Shazam для фильмов The Village выбрал новые сервисы за последние две недели, заслуживающие внимания
Shazam заработал на компьютерах Apple
До этого он был доступен только на мобильных платформах и Windows 8
Shazam заработал на компьютерах Apple До этого он был доступен только на мобильных платформах и Windows 8
Мейджоры вложили в Shazam по $3 млн
Музыкальный сервис поддержали Warner Music, Sony Music Entertainment и Universal Music
Мейджоры вложили в Shazam по $3 млн Музыкальный сервис поддержали Warner Music, Sony Music Entertainment и Universal Music
Shazam найдёт новые таланты для Warner Music Group
Концерн поможет аудиосервису запустить свой собственный лейбл
Shazam найдёт новые таланты для Warner Music Group Концерн поможет аудиосервису запустить свой собственный лейбл
В развитие сервиса распознавания музыки Shazam вложили $40 млн
Полученные средства будут направлены на освоение рынка Латинской Америки
В развитие сервиса распознавания музыки Shazam вложили $40 млн Полученные средства будут направлены на освоение рынка Латинской Америки
Музыкальный сервис Shazam надеется выйти на IPO и заработать $1 млрд
Таковы надежды. А страхи — что инвесторы расценят эту оценку как очередной интернет-пузырь.