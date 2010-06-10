Новое арт-пространство в парке Горького, посвященное тишине
Проект обращает внимание на возможность сохранять тихие места в городе
МВД раскрыло схему мошенничества в московских автосалонах
Общий ущерб от действий нарушителей составил более 50 миллионов рублей
Мир «Игры престолов» на схеме московского метро
На создание подробной карты у московского дизайнера ушло два дня
Арт-директор студии nOne о новой схеме московских трамваев Дизайнеры студии nOne по собственной инициативе разработали новую карту движения столичных трамваев — The Village узнал, зачем это понадобилось
Челябинский дизайнер предложил упростить московское метро
Дизайнер Илья Бирман разработал новую схему Московского метрополитена. Проект ориентирован прежде всего на туристов и приезжих.
Схему московского метро обновили
Руководство метрополитена показало обновленную схему метро, которую начнут размещать в вагонах с 24 сентября.
В Москве появится неофициальная система велодорог Художники-активисты из проекта USE/LESS придумали и нарисовали систему навигации для велосипедистов по Москве. Она состоит из линий и пиктограмм, нанесенных на асфальт: велодорога, велопарковка, указатели направления движения, стоп-линии, специальные знаки.
Первая печатная схема веломаршрутов Москвы Похоже на прошлой неделе наш город обрел свою первую печатную велокарту. Тираж 250 экз. Сейчас "Бесполезные схемы проезда на велосипеде" раздаются бесплатно в Oliver Bikes. Кроме этого вы можете сами скачать и распечатать схему на принтере формата A3 с сайта проекта Pixel Channel.
Студия Артемия Лебедева выпустила новую схему метро Дизайнеры Студии Артемия Лебедева спроектировали новую схему метро и выложили на сайт подробное описание создания карты.