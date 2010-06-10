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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Новое арт-пространство в парке Горького, посвященное тишине

Проект обращает внимание на возможность сохранять тихие места в городе

Новое арт-пространство в парке Горького, посвященное тишине

МВД раскрыло схему мошенничества в московских автосалонах

Общий ущерб от действий нарушителей составил более 50 миллионов рублей

МВД раскрыло схему мошенничества в московских автосалонах

Мир «Игры престолов» на схеме московского метро

На создание подробной карты у московского дизайнера ушло два дня

Мир «Игры престолов» на схеме московского метро

Арт-директор студии nOne о новой схеме московских трамваев Дизайнеры студии nOne по собственной инициативе разработали новую карту движения столичных трамваев — The Village узнал, зачем это понадобилось

Арт-директор студии nOne о новой схеме московских трамваев

Челябинский дизайнер предложил упростить московское метро

Дизайнер Илья Бирман разработал новую схему Московского метрополитена. Проект ориентирован прежде всего на туристов и приезжих.

Челябинский дизайнер предложил упростить московское метро

Схему московского метро обновили

Руководство метрополитена показало обновленную схему метро, которую начнут размещать в вагонах с 24 сентября.

Схему московского метро обновили

В Москве появится неофициальная система велодорог Художники-активисты из проекта USE/LESS придумали и нарисовали систему навигации для велосипедистов по Москве. Она состоит из линий и пиктограмм, нанесенных на асфальт: велодорога, велопарковка, указатели направления движения, стоп-линии, специальные знаки.

В Москве появится неофициальная система велодорог

Первая печатная схема веломаршрутов Москвы Похоже на прошлой неделе наш город обрел свою первую печатную велокарту. Тираж 250 экз. Сейчас "Бесполезные схемы проезда на велосипеде" раздаются бесплатно в Oliver Bikes. Кроме этого вы можете сами скачать и распечатать схему на принтере формата A3 с сайта проекта Pixel Channel.

Первая печатная схема веломаршрутов Москвы

Студия Артемия Лебедева выпустила новую схему метро
Студия Артемия Лебедева выпустила новую схему метро Дизайнеры Студии Артемия Лебедева спроектировали новую схему метро и выложили на сайт подробное описание создания карты.
Студия Артемия Лебедева выпустила новую схему метро

Студия Артемия Лебедева выпустила новую схему метро
Дизайнеры Студии Артемия Лебедева спроектировали новую схему метро и выложили на сайт подробное описание создания карты.