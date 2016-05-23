В Москве построят оздоровительный комплекс для слепых детей. Вот каким он будет
С бассейном и надписями шрифтом Брайля на фасаде
В Москве построят оздоровительный комплекс для слепых детей. Вот каким он будет С бассейном и надписями шрифтом Брайля на фасаде
При МГУ открылась школа-интернат для одарённых детей
Школа примет первых учеников в сентябре
При МГУ открылась школа-интернат для одарённых детей Школа примет первых учеников в сентябре
При МГУ в сентябре откроют школу-интернат
Здесь будут обучаться одарённые дети из регионов