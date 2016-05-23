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В Москве построят оздоровительный комплекс для слепых детей. Вот каким он будет

С бассейном и надписями шрифтом Брайля на фасаде

В Москве построят оздоровительный комплекс для слепых детей. Вот каким он будет
С бассейном и надписями шрифтом Брайля на фасаде

При МГУ открылась школа-интернат для одарённых детей

Школа примет первых учеников в сентябре

При МГУ открылась школа-интернат для одарённых детей
Школа примет первых учеников в сентябре

При МГУ в сентябре откроют школу-интернат

Здесь будут обучаться одарённые дети из регионов

При МГУ в сентябре откроют школу-интернат
Здесь будут обучаться одарённые дети из регионов