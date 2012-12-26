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Новости

В Жулебине старшеклассник пришел в школу с ножом и угрожает самоубийством (обновлено)

Часть школы эвакуировали

0
Новости

В Жулебине старшеклассник пришел в школу с ножом и угрожает самоубийством (обновлено) Часть школы эвакуировали

Новости

Лицей «Вышки» открывает прием учащихся в девятые классы

Обучение в лицее бесплатное

0
Новости

Лицей «Вышки» открывает прием учащихся в девятые классы Обучение в лицее бесплатное

Школьник
Как всё устроено
ШкольникThe Village поговорил с обычными московскими школьниками об одноклассниках, вписках, спайсах, веб-панках и планах на будущее
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Школьник
Как всё устроено

Школьник The Village поговорил с обычными московскими школьниками об одноклассниках, вписках, спайсах, веб-панках и планах на будущее

«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из Дзержинска
Эксперимент
«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из ДзержинскаКак бывший директор велосипедного завода, выпускавшего «Школьник», поставил на колёса детские санки.
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«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из Дзержинска
Эксперимент

«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из Дзержинска Как бывший директор велосипедного завода, выпускавшего «Школьник», поставил на колёса детские санки.

Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу
Менеджмент
Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу17-летний Кирилл Чеканов придумал соцсеть Hippflow, где инвесторы могут следить за развитием стартапа (похожа на AngelList). Читателям H&F он дал 7 советов, как общаться с потенциальными партнёрами.
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Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу
Менеджмент

Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу 17-летний Кирилл Чеканов придумал соцсеть Hippflow, где инвесторы могут следить за развитием стартапа (похожа на AngelList). Читателям H&F он дал 7 советов, как общаться с потенциальными партнёрами.