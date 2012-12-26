Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу 17-летний Кирилл Чеканов придумал соцсеть Hippflow, где инвесторы могут следить за развитием стартапа (похожа на AngelList). Читателям H&F он дал 7 советов, как общаться с потенциальными партнёрами.