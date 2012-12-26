Новости
В Жулебине старшеклассник пришел в школу с ножом и угрожает самоубийством (обновлено)
Часть школы эвакуировали
Новости
В Жулебине старшеклассник пришел в школу с ножом и угрожает самоубийством (обновлено) Часть школы эвакуировали
Новости
Лицей «Вышки» открывает прием учащихся в девятые классы Обучение в лицее бесплатное
Как всё устроено
ШкольникThe Village поговорил с обычными московскими школьниками об одноклассниках, вписках, спайсах, веб-панках и планах на будущее
Как всё устроено
Школьник The Village поговорил с обычными московскими школьниками об одноклассниках, вписках, спайсах, веб-панках и планах на будущее
Эксперимент
«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из ДзержинскаКак бывший директор велосипедного завода, выпускавшего «Школьник», поставил на колёса детские санки.
Эксперимент
«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из Дзержинска Как бывший директор велосипедного завода, выпускавшего «Школьник», поставил на колёса детские санки.
Менеджмент
Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу17-летний Кирилл Чеканов придумал соцсеть Hippflow, где инвесторы могут следить за развитием стартапа (похожа на AngelList). Читателям H&F он дал 7 советов, как общаться с потенциальными партнёрами.
Менеджмент