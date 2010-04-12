Всё о крафтовом пиве The Village собрал в одном материале пять образовательных статей, которые позволят узнать о крафтовом пивоварении практически всё
Всё о крафтовом пиве The Village собрал в одном материале пять образовательных статей, которые позволят узнать о крафтовом пивоварении практически всё
Шотландия проголосовала против независимости от Великобритании (обновлено)
Такое решение было принято в ходе завершившегося референдума
Что нужно знать о референдуме в Шотландии The Village разбирается, сможет ли Шотландия стать независимой
Рост глобального ВВП, потери Украины и реакция рынка на референдум в Шотландии
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Шотландцы на Никольской улице
Издатель Look At Me Василий Эсманов сфотографировал группу шотландцев, прогуливающихся по Никольской улице
Нетуристические чудо-острова Европы: часть 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ начало здесь Любителям тишины и спокойствия посвящается
Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1 upd Начало. Продолжение здесь.
Фотоклиника: экстремальные пейзажи Каких только не существует мест на нашей планете! Необычной формы скалы, лунные пейзажи, серные источники, уникальные шоколадные холмы, - есть множество мест, не поддающихся описанию словами, порой от их вида просто захватывает дух. Впрочем, смотрите сами.
На баржах по Европе: начало В век повсеместного ускорения нарочитая неспешность туристических барж, курсирующих по водоемам Европы со скоростью 4-7 км/, только поднимается в цене. В отличие от больших круизных судов, их можно брать в аренду на произвольный срок, плавать по произвольным маршрутам, с произвольными остановками и в угодной душе компании. Баржи — самый верный способ получать удовольствие не от факта...