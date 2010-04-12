На баржах по Европе: начало В век повсеместного ускорения нарочитая неспешность туристических барж, курсирующих по водоемам Европы со скоростью 4-7 км/, только поднимается в цене. В отличие от больших круизных судов, их можно брать в аренду на произвольный срок, плавать по произвольным маршрутам, с произвольными остановками и в угодной душе компании. Баржи — самый верный способ получать удовольствие не от факта...