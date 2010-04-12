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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Всё о крафтовом пиве
Всё о крафтовом пиве The Village собрал в одном материале пять образовательных статей, которые позволят узнать о крафтовом пивоварении практически всё
Всё о крафтовом пиве

Всё о крафтовом пиве
The Village собрал в одном материале пять образовательных статей, которые позволят узнать о крафтовом пивоварении практически всё

Шотландия проголосовала против независимости от Великобритании (обновлено)

Такое решение было принято в ходе завершившегося референдума

Шотландия проголосовала против независимости от Великобритании (обновлено)

Что нужно знать о референдуме в Шотландии The Village разбирается, сможет ли Шотландия стать независимой

Что нужно знать о референдуме в Шотландии

Рост глобального ВВП, потери Украины и реакция рынка на референдум в Шотландии

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Рост глобального ВВП, потери Украины и реакция рынка на референдум в Шотландии

Шотландцы на Никольской улице

Издатель Look At Me Василий Эсманов сфотографировал группу шотландцев, прогуливающихся по Никольской улице

Шотландцы на Никольской улице

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ начало здесь Любителям тишины и спокойствия посвящается

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 2

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1 upd Начало. Продолжение здесь.

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1

Фотоклиника: экстремальные пейзажи Каких только не существует мест на нашей планете! Необычной формы скалы, лунные пейзажи, серные источники, уникальные шоколадные холмы, - есть множество мест, не поддающихся описанию словами, порой от их вида просто захватывает дух. Впрочем, смотрите сами.

Фотоклиника: экстремальные пейзажи

На баржах по Европе: начало В век повсеместного ускорения нарочитая неспешность туристических барж, курсирующих по водоемам Европы со скоростью 4-7 км/, только поднимается в цене. В отличие от больших круизных судов, их можно брать в аренду на произвольный срок, плавать по произвольным маршрутам, с произвольными остановками и в угодной душе компании. Баржи — самый верный способ получать удовольствие не от факта...

На баржах по Европе: начало

Замки: средние века и немного романтики ГЕРМАНИЯ

Замки: средние века и немного романтики