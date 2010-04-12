Шотландия проголосовала против независимости от Великобритании (обновлено)
Такое решение было принято в ходе завершившегося референдума
Шотландия проголосовала против независимости от Великобритании (обновлено) Такое решение было принято в ходе завершившегося референдума
Что нужно знать о референдуме в Шотландии The Village разбирается, сможет ли Шотландия стать независимой
Что нужно знать о референдуме в Шотландии The Village разбирается, сможет ли Шотландия стать независимой
Рост глобального ВВП, потери Украины и реакция рынка на референдум в Шотландии
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Рост глобального ВВП, потери Украины и реакция рынка на референдум в Шотландии Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Шотландцы на Никольской улице
Издатель Look At Me Василий Эсманов сфотографировал группу шотландцев, прогуливающихся по Никольской улице
Шотландцы на Никольской улице Издатель Look At Me Василий Эсманов сфотографировал группу шотландцев, прогуливающихся по Никольской улице
Нетуристические чудо-острова Европы: часть 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ начало здесь Любителям тишины и спокойствия посвящается
Нетуристические чудо-острова Европы: часть 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ начало здесь Любителям тишины и спокойствия посвящается
Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1 upd Начало. Продолжение здесь.
Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1 upd Начало. Продолжение здесь.
Фотоклиника: экстремальные пейзажи Каких только не существует мест на нашей планете! Необычной формы скалы, лунные пейзажи, серные источники, уникальные шоколадные холмы, - есть множество мест, не поддающихся описанию словами, порой от их вида просто захватывает дух. Впрочем, смотрите сами.
Фотоклиника: экстремальные пейзажи Каких только не существует мест на нашей планете! Необычной формы скалы, лунные пейзажи, серные источники, уникальные шоколадные холмы, - есть множество мест, не поддающихся описанию словами, порой от их вида просто захватывает дух. Впрочем, смотрите сами.
На баржах по Европе: начало В век повсеместного ускорения нарочитая неспешность туристических барж, курсирующих по водоемам Европы со скоростью 4-7 км/, только поднимается в цене. В отличие от больших круизных судов, их можно брать в аренду на произвольный срок, плавать по произвольным маршрутам, с произвольными остановками и в угодной душе компании. Баржи — самый верный способ получать удовольствие не от факта...