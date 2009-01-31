Курица со шпинатом Как видно из названия, речь пойдет о курице и о шпинате, а также, чего не видно в названии, о брынзе и тяжелом мясном молотке. Блюдо отличается простотой в приготовлении и необычайным вкусом. А также одобрено Морячком Попайем!