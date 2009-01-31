Составные части: Сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из «Филиала» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из кафе Filial.
Составные части: Сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из «Филиала» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из кафе Filial.
Курица со шпинатом Как видно из названия, речь пойдет о курице и о шпинате, а также, чего не видно в названии, о брынзе и тяжелом мясном молотке. Блюдо отличается простотой в приготовлении и необычайным вкусом. А также одобрено Морячком Попайем!
Wonder terrine терринов великое множество. это удивительное блюдо станет оригинальным дополнением любого стола. в этот раз я поведаю вам секрет террина с шпинатом.
Филе индейки с щавелем, сельдереем и шпинатом Вам понадобится 300 г филе индейки, 3-4 стебля сельдерея, пучок свежего щавеля (100 г), шпинат (свежий или замороженный порционный - 400 г), 1 луковица, чечевица пардина (1-1,5 стакана), базилик, тимьян, соевый соус, оливковое масло.
Зелено-оранжевый ужин семга со шпинатом в сливочном соусеШпинат 1 пачка на 400 граммСливки 20% 400 граммСоус "грибной" gallina blanca 1 пачкаСоус "смесь сыров" gallina blanca 1 пачкаДва стейка семгиЛюбая приправа для рыбыЗеленые или другие макароны на любой вкус и цвет.СырДва стейка семги чистятся от шкуры и разрезаются на куски по несколько сантиметров, укладываются в форму (в моем случае...
Очень бюджетный Пирог с брынзой и шпинатом Пирог со Шпинатом и Брынзой. Как бы пугающе не звучал - на вкус потрясающе вкусно и дешево.