Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным Как русский актёр Григорий Добрыгин завоюет мировое кино, зачем Ник Кейв отрастил усы и каково выпускать фильм после смерти его главной звезды, мы спросили у режиссёра «Самого опасного человека»