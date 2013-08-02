В Москве по обвинению в шпионаже арестовали украинского журналиста
Спецслужбы Украины отрицают, что Роман Сущенко работал на них
В Москве по обвинению в шпионаже арестовали украинского журналиста Спецслужбы Украины отрицают, что Роман Сущенко работал на них
ФСБ не стала проверять материалы из фильма про Навального-шпиона
Ранее эту информацию также отказался проверять Следственный комитет
ФСБ не стала проверять материалы из фильма про Навального-шпиона Ранее эту информацию также отказался проверять Следственный комитет
Евгений Касперский — о расследовании Bloomberg
Предприниматель раскритиковал агентство за неверное толкование информации о работе «Лаборатории Касперского»
Евгений Касперский — о расследовании Bloomberg Предприниматель раскритиковал агентство за неверное толкование информации о работе «Лаборатории Касперского»
Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным Как русский актёр Григорий Добрыгин завоюет мировое кино, зачем Ник Кейв отрастил усы и каково выпускать фильм после смерти его главной звезды, мы спросили у режиссёра «Самого опасного человека»
Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным Как русский актёр Григорий Добрыгин завоюет мировое кино, зачем Ник Кейв отрастил усы и каково выпускать фильм после смерти его главной звезды, мы спросили у режиссёра «Самого опасного человека»
Фильмы недели: «РЭД 2», «Лучшее предложение», «Византия» Продолжение звёздного комедийного боевика о стариках-шпионах, Джеффри Раш в романтическом детективе, режиссёр «Интервью с вампиром» опять за своё — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.