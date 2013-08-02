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В Москве по обвинению в шпионаже арестовали украинского журналиста

Спецслужбы Украины отрицают, что Роман Сущенко работал на них

В Москве по обвинению в шпионаже арестовали украинского журналиста
Спецслужбы Украины отрицают, что Роман Сущенко работал на них

ФСБ не стала проверять материалы из фильма про Навального-шпиона

Ранее эту информацию также отказался проверять Следственный комитет

ФСБ не стала проверять материалы из фильма про Навального-шпиона
Ранее эту информацию также отказался проверять Следственный комитет

Евгений Касперский — о расследовании Bloomberg

Предприниматель раскритиковал агентство за неверное толкование информации о работе «Лаборатории Касперского»

Евгений Касперский — о расследовании Bloomberg
Предприниматель раскритиковал агентство за неверное толкование информации о работе «Лаборатории Касперского»

Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным
Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным Как русский актёр Григорий Добрыгин завоюет мировое кино, зачем Ник Кейв отрастил усы и каково выпускать фильм после смерти его главной звезды, мы спросили у режиссёра «Самого опасного человека»
Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным

Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным
Как русский актёр Григорий Добрыгин завоюет мировое кино, зачем Ник Кейв отрастил усы и каково выпускать фильм после смерти его главной звезды, мы спросили у режиссёра «Самого опасного человека»

Фильмы недели: «РЭД 2», «Лучшее предложение», «Византия»
Фильмы недели: «РЭД 2», «Лучшее предложение», «Византия» Продолжение звёздного комедийного боевика о стариках-шпионах, Джеффри Раш в романтическом детективе, режиссёр «Интервью с вампиром» опять за своё — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «РЭД 2», «Лучшее предложение», «Византия»

Фильмы недели: «РЭД 2», «Лучшее предложение», «Византия»
Продолжение звёздного комедийного боевика о стариках-шпионах, Джеффри Раш в романтическом детективе, режиссёр «Интервью с вампиром» опять за своё — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.