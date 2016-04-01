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«Путин, выведи печенегов»: В соцсетях шутят над речью президента о коронавирусе

«Победим и эту заразу коронавирусную»

«Путин, выведи печенегов»: В соцсетях шутят над речью президента о коронавирусе
«Победим и эту заразу коронавирусную»

Изображающий вампира Сечин с клыками из Tic Tac

Глава «Роснефти» решил пошутить, пока ждал Путина

Изображающий вампира Сечин с клыками из Tic Tac
Глава «Роснефти» решил пошутить, пока ждал Путина

СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского (обновлено)

Следствие попросит суд назначить обвиняемому домашний арест

СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского (обновлено)
Следствие попросит суд назначить обвиняемому домашний арест

Москвич подал иск к ТНТ о компенсации вреда в биткоинах

Истец потребовал от телеканала «извиниться за извинения» перед народом Ингушетии

Москвич подал иск к ТНТ о компенсации вреда в биткоинах
Истец потребовал от телеканала «извиниться за извинения» перед народом Ингушетии

Стрельба в Москве, кибератака на президентские выборы и розыгрыш из «Секретных материалов»
Стрельба в Москве, кибератака на президентские выборы и розыгрыш из «Секретных материалов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Стрельба в Москве, кибератака на президентские выборы и розыгрыш из «Секретных материалов»

Стрельба в Москве, кибератака на президентские выборы и розыгрыш из «Секретных материалов»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся

Сколько россиян одобряют розыгрыши над начальством в День смеха

В целом доля любителей пошутить в России снижается

Сколько россиян одобряют розыгрыши над начальством в День смеха
В целом доля любителей пошутить в России снижается