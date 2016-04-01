«Путин, выведи печенегов»: В соцсетях шутят над речью президента о коронавирусе
«Победим и эту заразу коронавирусную»
«Путин, выведи печенегов»: В соцсетях шутят над речью президента о коронавирусе «Победим и эту заразу коронавирусную»
Изображающий вампира Сечин с клыками из Tic Tac
Глава «Роснефти» решил пошутить, пока ждал Путина
Изображающий вампира Сечин с клыками из Tic Tac Глава «Роснефти» решил пошутить, пока ждал Путина
СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского (обновлено)
Следствие попросит суд назначить обвиняемому домашний арест
СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского (обновлено) Следствие попросит суд назначить обвиняемому домашний арест
Москвич подал иск к ТНТ о компенсации вреда в биткоинах
Истец потребовал от телеканала «извиниться за извинения» перед народом Ингушетии
Москвич подал иск к ТНТ о компенсации вреда в биткоинах Истец потребовал от телеканала «извиниться за извинения» перед народом Ингушетии
Стрельба в Москве, кибератака на президентские выборы и розыгрыш из «Секретных материалов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Стрельба в Москве, кибератака на президентские выборы и розыгрыш из «Секретных материалов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся