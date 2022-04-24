Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация
Сколько стоит жизнь в Женеве Десятки заявок на съемную квартиру, мишленовские рестораны и пляжи на берегу озера
Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы
И почти догнала Таджикистан
Россиян предупредили об опасности схода лавин в Альпах
Из-за непогоды в Швейцарии заблокированы около 10 тысяч туристов
«Уральские авиалинии» запустили регулярные рейсы в Швейцарию
Самолеты между Москвой и Женевой будут летать еженедельно
Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности
Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей
Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик
По группам «наука» и «общество» Россия получила ноль баллов
Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров
В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике
Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Яндекс.Браузер» для бизнеса, съедобные роботы и побег экс-главы «Вымпелкома»
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Сколько стоит жизнь в Цюрихе Насколько дороги еда, транспорт и жилье в швейцарском финансовом центре
Самые конкурентоспособные страны мира
России удалось улучшить свои показатели в рейтинге вопреки кризису
У семьи арестованного главы управления «Т» нашли 300 миллионов евро
Происхождение денег уточняется
Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России
Он разместится в торговом центре «Мега Химки»
Мобильная связь Сбербанка, развитие Skype и прощальное письмо Слободина
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки
Ранее ФБК обнаружил, что Росреестр закодировал имена сыновей генпрокурора, превратив Артёма Чайку в ЛСДУ3, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9.
Новые эмодзи от Google, порно в «Макдоналдс» и IPO Line
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Ажиотаж вокруг Pokemon Go, 3D-печать дронов и телевидение на YouTube
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Credit Suisse выведет активы состоятельных клиентов из России
Банк прекращает оказывать услуги onshore booking
Стоимость Airbnb, робот-саламандра и домашний IMAX
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В Москве появится «Франкотека»
Здесь можно будет найти книги, периодические издания, фильмы и музыку почти всех франкоговорящих стран
Прокуратура Швейцарии проверила Артёма Чайку по просьбе ФБК
В действиях сына генпрокурора России нарушений не нашли
Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
ФБК пожаловался на семью Чайки в прокуратуру Швейцарии
Навальный попросил проверить нескольких граждан Швейцарии, которые якобы связаны с семьёй Чайки
В Швейцарии арестовали счета экс-министра сельского хозяйства Скрынник (обновлено)
Скрынник является фигурантом дела об отмывании незаконно нажитых денег
Восьми предприятиям Швейцарии разрешили ввоз сыров и мясной продукции в Россию
В ноябре ограничения могут снять ещё с пяти местных компаний
Швейцарские банки начали массово закрывать счета россиян (обновлено)
Предполагается, что таким образом они хотят снизить риски из-за антироссийских санкций
Трейдинг от «Альфа-Банка», партнёрство с Alibaba и влияние MERS на бизнес
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Проблемы Apple Watch, успехи Tesla Motors и бесплатный роуминг от Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новые возможности «ВКонтакте», судьба Net-a-Porter и скандал во ФРИИ
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
5 самых интересных зданий весны Туринский дом-дерево, университет XXI века и закручивающиеся башни в Париже — Юрий Болотов выбрал главные здания наступившей весны
В Швейцарии нашли счета сотен российских госслужащих
В общей сложности среди клиентов HSBC насчитывается более 740 россиян
В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружиеThe Village выбрал четыре страны с самым либеральным законодательством о владении огнестрельным оружием
В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие The Village выбрал четыре страны с самым либеральным законодательством о владении огнестрельным оружием
Швейцария расширила санкции против России
К существующему списку были добавлены одиннадцать фамилий и названия пяти банков
Швейцария отказалась поставлять европейские продукты в Россию в обход эмбарго
Товар не смог бы пройти сертификацию
Евросоюз хочет поставлять продукты в Россию через Швейцарию
Получение соответствующих разрешений может занять около полугода
Швейцария ограничила поставку беспилотников и военных тренажёров в Россию
Страна принимает меры, чтобы её не использовали для обхода санкций Евросоюза
Кризис нефтяной отрасли, дефицит алюминия и дорогой фундук
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Швейцария расширила санкции против России
В «чёрный» список включили ещё 26 граждан и 18 организаций
Компания Luxoft вывозит программистов и топ-менеджмент из России и Украины
Производитель софта принял это решение из-за желания западных заказчиков снизить риски, возникшие на фоне конфликта Украины и России.
Россияне в 2013 году заняли второе место в мире по расходам на алкоголь
В структуре потребительских расходов россиян на алкогольные напитки в прошлом году приходилось 5,8%.
Hopes Markets: Сокращение рынка товаров класса люкс, рост цен на газ и дорогая Москва
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой
Швейцария ввела санкции против 33 российских чиновников
Местным компаниям запретили проводить с ними новые сделки
Hopes Markets: Падение юаня, выгоды от удалённой работы в Yota и 12-угольный фунт стерлингов
Самое важное на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
В рекламе Сбербанка в Швейцарии усмотрели отсылки к нацистской песне
Установленную компанией рекламную конструкцию уже завтра увидят участники Всемирного экономического форума
Иностранный опыт: Чем занимаются малыши в детских садах Осло, Брюсселя, Парижа и Цуга Наблюдение за пасущимися коровами и овцами, физкультура для развития моторики, разведение костров и игры в лесу — The Village выяснил, чем занимаются в детских садах Осло, Валенсии, Цуга, Кенсингтона.
Ссылки дня: Лес самоубийц, новые издания «Афиши» и фоторепортаж из жизни цыганских баронов
Три новых ежедневных издания «Афиши», фоторепортаж из жизни цыганских баронов, эхо войны в Швейцарии и мультимедийное путешествие из Петербурга в Москву — в наших «Ссылках дня».
Венчурный фонд QWave Capital вложил $5,6 млн в квантовую криптографию
Швейцарская компания ID Quantique первой внедрила в коммерческое использование метод квантового распределения ключа (QKD), позволяющего немедленно обнаруживать любую утечку информации
Почта Швейцарии теперь принимает оплату услуг по SMS
Ранее такая же возможность появилась в Германии, Дании и Швеции
Крупнейшие онлайн-сервисы для путешественников обвиняются в ценовом давлении на отели
Владельцы отелей из Франции, Германии, Швейцарии и США обвиняют Booking.com, Expedia и HRS в нарушении антимонопольного законодательства