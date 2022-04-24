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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Швейцария приостановила действие упрощенного порядка выдачи виз для россиян

Швейцария приостановила действие упрощенного порядка выдачи виз для россиян

В Швейцарии оштрафовали участниц Pussy Riot за протестное граффити

обновлено

В Швейцарии оштрафовали участниц Pussy Riot за протестное граффити

Швейцария снимет все ограничения на въезд с 2 мая
24 апреля 2022

Швейцария снимет все ограничения на въезд с 2 мая

Reuters: У россиян замораживают счета за границей
30 марта 2022

Reuters: У россиян замораживают счета за границей

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация

1 августа 2020

С 15 августа Россия возобновит полеты в Швейцарию

Сколько стоит жизнь в Женеве
Сколько стоит жизнь в Женеве Десятки заявок на съемную квартиру, мишленовские рестораны и пляжи на берегу озера
Сколько стоит жизнь в Женеве

Сколько стоит жизнь в Женеве
Десятки заявок на съемную квартиру, мишленовские рестораны и пляжи на берегу озера

Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы

И почти догнала Таджикистан

Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы

Россиян предупредили об опасности схода лавин в Альпах

Из-за непогоды в Швейцарии заблокированы около 10 тысяч туристов

Россиян предупредили об опасности схода лавин в Альпах

«Уральские авиалинии» запустили регулярные рейсы в Швейцарию

Самолеты между Москвой и Женевой будут летать еженедельно

«Уральские авиалинии» запустили регулярные рейсы в Швейцарию

Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности

Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей

Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности

Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик

По группам «наука» и «общество» Россия получила ноль баллов

Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик

Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров

В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике

Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров

Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп

«Яндекс.Браузер» для бизнеса, съедобные роботы и побег экс-главы «Вымпелкома»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Яндекс.Браузер» для бизнеса, съедобные роботы и побег экс-главы «Вымпелкома»

Сколько стоит жизнь в Цюрихе
Сколько стоит жизнь в Цюрихе Насколько дороги еда, транспорт и жилье в швейцарском финансовом центре
Сколько стоит жизнь в Цюрихе

Сколько стоит жизнь в Цюрихе
Насколько дороги еда, транспорт и жилье в швейцарском финансовом центре

Самые конкурентоспособные страны мира

России удалось улучшить свои показатели в рейтинге вопреки кризису

Самые конкурентоспособные страны мира

У семьи арестованного главы управления «Т» нашли 300 миллионов евро

Происхождение денег уточняется

У семьи арестованного главы управления «Т» нашли 300 миллионов евро

Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России

Он разместится в торговом центре «Мега Химки»

Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России

Мобильная связь Сбербанка, развитие Skype и прощальное письмо Слободина

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Мобильная связь Сбербанка, развитие Skype и прощальное письмо Слободина

Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки

Ранее ФБК обнаружил, что Росреестр закодировал имена сыновей генпрокурора, превратив Артёма Чайку в ЛСДУ3, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9.

Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки

Новые эмодзи от Google, порно в «Макдоналдс» и IPO Line

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые эмодзи от Google, порно в «Макдоналдс» и IPO Line

Ажиотаж вокруг Pokemon Go, 3D-печать дронов и телевидение на YouTube

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ажиотаж вокруг Pokemon Go, 3D-печать дронов и телевидение на YouTube

Credit Suisse выведет активы состоятельных клиентов из России

Банк прекращает оказывать услуги onshore booking

Credit Suisse выведет активы состоятельных клиентов из России

Стоимость Airbnb, робот-саламандра и домашний IMAX

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Стоимость Airbnb, робот-саламандра и домашний IMAX

В Москве появится «Франкотека»

Здесь можно будет найти книги, периодические издания, фильмы и музыку почти всех франкоговорящих стран

В Москве появится «Франкотека»

Прокуратура Швейцарии проверила Артёма Чайку по просьбе ФБК

В действиях сына генпрокурора России нарушений не нашли

Прокуратура Швейцарии проверила Артёма Чайку по просьбе ФБК

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов

ФБК пожаловался на семью Чайки в прокуратуру Швейцарии

Навальный попросил проверить нескольких граждан Швейцарии, которые якобы связаны с семьёй Чайки

ФБК пожаловался на семью Чайки в прокуратуру Швейцарии

В Швейцарии арестовали счета экс-министра сельского хозяйства Скрынник (обновлено)

Скрынник является фигурантом дела об отмывании незаконно нажитых денег

В Швейцарии арестовали счета экс-министра сельского хозяйства Скрынник (обновлено)

Восьми предприятиям Швейцарии разрешили ввоз сыров и мясной продукции в Россию

В ноябре ограничения могут снять ещё с пяти местных компаний

Восьми предприятиям Швейцарии разрешили ввоз сыров и мясной продукции в Россию

Швейцарские банки начали массово закрывать счета россиян (обновлено)

Предполагается, что таким образом они хотят снизить риски из-за антироссийских санкций

Швейцарские банки начали массово закрывать счета россиян (обновлено)

Трейдинг от «Альфа-Банка», партнёрство с Alibaba и влияние MERS на бизнес

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Трейдинг от «Альфа-Банка», партнёрство с Alibaba и влияние MERS на бизнес

Проблемы Apple Watch, успехи Tesla Motors и бесплатный роуминг от Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Проблемы Apple Watch, успехи Tesla Motors и бесплатный роуминг от Google

Новые возможности «ВКонтакте», судьба Net-a-Porter и скандал во ФРИИ

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые возможности «ВКонтакте», судьба Net-a-Porter и скандал во ФРИИ

5 самых интересных зданий весны
5 самых интересных зданий весны Туринский дом-дерево, университет XXI века и закручивающиеся башни в Париже — Юрий Болотов выбрал главные здания наступившей весны
5 самых интересных зданий весны

5 самых интересных зданий весны
Туринский дом-дерево, университет XXI века и закручивающиеся башни в Париже — Юрий Болотов выбрал главные здания наступившей весны

В Швейцарии нашли счета сотен российских госслужащих

В общей сложности среди клиентов HSBC насчитывается более 740 россиян

В Швейцарии нашли счета сотен российских госслужащих

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружиеThe Village выбрал четыре страны с самым либеральным законодательством о владении огнестрельным оружием

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие
The Village выбрал четыре страны с самым либеральным законодательством о владении огнестрельным оружием

Швейцария обнародовала новый чёрный список

Он практически дублирует перечни Евросоюза и США

Швейцария обнародовала новый чёрный список

Швейцария расширила санкции против России

К существующему списку были добавлены одиннадцать фамилий и названия пяти банков

Швейцария расширила санкции против России

Швейцария отказалась поставлять европейские продукты в Россию в обход эмбарго

Товар не смог бы пройти сертификацию

Швейцария отказалась поставлять европейские продукты в Россию в обход эмбарго

Евросоюз хочет поставлять продукты в Россию через Швейцарию

Получение соответствующих разрешений может занять около полугода

Евросоюз хочет поставлять продукты в Россию через Швейцарию

Швейцария ограничила поставку беспилотников и военных тренажёров в Россию

Страна принимает меры, чтобы её не использовали для обхода санкций Евросоюза

Швейцария ограничила поставку беспилотников и военных тренажёров в Россию

Кризис нефтяной отрасли, дефицит алюминия и дорогой фундук

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Кризис нефтяной отрасли, дефицит алюминия и дорогой фундук

Швейцария расширила санкции против России

В «чёрный» список включили ещё 26 граждан и 18 организаций

Швейцария расширила санкции против России

Компания Luxoft вывозит программистов и топ-менеджмент из России и Украины

Производитель софта принял это решение из-за желания западных заказчиков снизить риски, возникшие на фоне конфликта Украины и России.

Компания Luxoft вывозит программистов и топ-менеджмент из России и Украины

Россияне в 2013 году заняли второе место в мире по расходам на алкоголь

В структуре потребительских расходов россиян на алкогольные напитки в прошлом году приходилось 5,8%.

Россияне в 2013 году заняли второе место в мире по расходам на алкоголь

Hopes Markets: Сокращение рынка товаров класса люкс, рост цен на газ и дорогая Москва

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Сокращение рынка товаров класса люкс, рост цен на газ и дорогая Москва

6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе

6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе
The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой

Швейцария ввела санкции против 33 российских чиновников

Местным компаниям запретили проводить с ними новые сделки

Швейцария ввела санкции против 33 российских чиновников

Hopes Markets: Падение юаня, выгоды от удалённой работы в Yota и 12-угольный фунт стерлингов

Самое важное на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Падение юаня, выгоды от удалённой работы в Yota и 12-угольный фунт стерлингов

В рекламе Сбербанка в Швейцарии усмотрели отсылки к нацистской песне

Установленную компанией рекламную конструкцию уже завтра увидят участники Всемирного экономического форума

В рекламе Сбербанка в Швейцарии усмотрели отсылки к нацистской песне

Иностранный опыт: Чем занимаются малыши в детских садах Осло, Брюсселя, Парижа и Цуга
Иностранный опыт: Чем занимаются малыши в детских садах Осло, Брюсселя, Парижа и Цуга Наблюдение за пасущимися коровами и овцами, физкультура для развития моторики, разведение костров и игры в лесу — The Village выяснил, чем занимаются в детских садах Осло, Валенсии, Цуга, Кенсингтона.
Иностранный опыт: Чем занимаются малыши в детских садах Осло, Брюсселя, Парижа и Цуга

Иностранный опыт: Чем занимаются малыши в детских садах Осло, Брюсселя, Парижа и Цуга
Наблюдение за пасущимися коровами и овцами, физкультура для развития моторики, разведение костров и игры в лесу — The Village выяснил, чем занимаются в детских садах Осло, Валенсии, Цуга, Кенсингтона.

Ссылки дня: Лес самоубийц, новые издания «Афиши» и фоторепортаж из жизни цыганских баронов

Три новых ежедневных издания «Афиши», фоторепортаж из жизни цыганских баронов, эхо войны в Швейцарии и мультимедийное путешествие из Петербурга в Москву — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Лес самоубийц, новые издания «Афиши» и фоторепортаж из жизни цыганских баронов

Венчурный фонд QWave Capital вложил $5,6 млн в квантовую криптографию

Швейцарская компания ID Quantique первой внедрила в коммерческое использование метод квантового распределения ключа (QKD), позволяющего немедленно обнаруживать любую утечку информации

Венчурный фонд QWave Capital вложил $5,6 млн в квантовую криптографию

Почта Швейцарии теперь принимает оплату услуг по SMS

Ранее такая же возможность появилась в Германии, Дании и Швеции

Почта Швейцарии теперь принимает оплату услуг по SMS

Крупнейшие онлайн-сервисы для путешественников обвиняются в ценовом давлении на отели

Владельцы отелей из Франции, Германии, Швейцарии и США обвиняют Booking.com, Expedia и HRS в нарушении антимонопольного законодательства

Крупнейшие онлайн-сервисы для путешественников обвиняются в ценовом давлении на отели

7 минеральных источников Родники испокон веков пользовались особой народной любовью. Возможно, именно поэтому у нас всегда было так популярно лечение на водах, будь то буржуазный курорт Баден-Баден, притягивавший русскую

7 минеральных источников

20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 2 Продолжение. Начало здесь

20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 2

Самый длинный тоннель в мире После русского полководца Александра Суворова, который совершил знаменитый переход через Альпы, а именно через Сен-Готардский перевал, мало кто рисковал повторить его подвиг. Но прогресс не стоит на месте, и если нельзя совершить переход над землей, то можно под землей.Уже при наличии двух тоннелей: железнодорожного (Galleria ferroviaria del San Gottardo) и автомобильного (Galleria...

Самый длинный тоннель в мире

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ