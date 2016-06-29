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Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация

Сколько стоит жизнь в Женеве
Сколько стоит жизнь в Женеве Десятки заявок на съемную квартиру, мишленовские рестораны и пляжи на берегу озера
Сколько стоит жизнь в Женеве

Сколько стоит жизнь в Женеве
Десятки заявок на съемную квартиру, мишленовские рестораны и пляжи на берегу озера

Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы

И почти догнала Таджикистан

Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы
И почти догнала Таджикистан

Россиян предупредили об опасности схода лавин в Альпах

Из-за непогоды в Швейцарии заблокированы около 10 тысяч туристов

Россиян предупредили об опасности схода лавин в Альпах
Из-за непогоды в Швейцарии заблокированы около 10 тысяч туристов

«Уральские авиалинии» запустили регулярные рейсы в Швейцарию

Самолеты между Москвой и Женевой будут летать еженедельно

«Уральские авиалинии» запустили регулярные рейсы в Швейцарию
Самолеты между Москвой и Женевой будут летать еженедельно

Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности

Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей

Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности
Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей

Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик

По группам «наука» и «общество» Россия получила ноль баллов

Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик
По группам «наука» и «общество» Россия получила ноль баллов

Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров

В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике

Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров
В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике

Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Яндекс.Браузер» для бизнеса, съедобные роботы и побег экс-главы «Вымпелкома»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Яндекс.Браузер» для бизнеса, съедобные роботы и побег экс-главы «Вымпелкома»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Сколько стоит жизнь в Цюрихе
Сколько стоит жизнь в Цюрихе Насколько дороги еда, транспорт и жилье в швейцарском финансовом центре
Сколько стоит жизнь в Цюрихе

Сколько стоит жизнь в Цюрихе
Насколько дороги еда, транспорт и жилье в швейцарском финансовом центре

Самые конкурентоспособные страны мира

России удалось улучшить свои показатели в рейтинге вопреки кризису

Самые конкурентоспособные страны мира
России удалось улучшить свои показатели в рейтинге вопреки кризису

У семьи арестованного главы управления «Т» нашли 300 миллионов евро

Происхождение денег уточняется

У семьи арестованного главы управления «Т» нашли 300 миллионов евро
Происхождение денег уточняется

Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России

Он разместится в торговом центре «Мега Химки»

Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России
Он разместится в торговом центре «Мега Химки»

Мобильная связь Сбербанка, развитие Skype и прощальное письмо Слободина

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Мобильная связь Сбербанка, развитие Skype и прощальное письмо Слободина
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки

Ранее ФБК обнаружил, что Росреестр закодировал имена сыновей генпрокурора, превратив Артёма Чайку в ЛСДУ3, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9.

Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки
Ранее ФБК обнаружил, что Росреестр закодировал имена сыновей генпрокурора, превратив Артёма Чайку в ЛСДУ3, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9.

Новые эмодзи от Google, порно в «Макдоналдс» и IPO Line

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые эмодзи от Google, порно в «Макдоналдс» и IPO Line
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ажиотаж вокруг Pokemon Go, 3D-печать дронов и телевидение на YouTube

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ажиотаж вокруг Pokemon Go, 3D-печать дронов и телевидение на YouTube
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Credit Suisse выведет активы состоятельных клиентов из России

Банк прекращает оказывать услуги onshore booking

Credit Suisse выведет активы состоятельных клиентов из России
Банк прекращает оказывать услуги onshore booking

Стоимость Airbnb, робот-саламандра и домашний IMAX

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Стоимость Airbnb, робот-саламандра и домашний IMAX
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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