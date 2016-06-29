Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация
Сколько стоит жизнь в Женеве Десятки заявок на съемную квартиру, мишленовские рестораны и пляжи на берегу озера
Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы
И почти догнала Таджикистан
Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы И почти догнала Таджикистан
Россиян предупредили об опасности схода лавин в Альпах
Из-за непогоды в Швейцарии заблокированы около 10 тысяч туристов
Россиян предупредили об опасности схода лавин в Альпах Из-за непогоды в Швейцарии заблокированы около 10 тысяч туристов
«Уральские авиалинии» запустили регулярные рейсы в Швейцарию
Самолеты между Москвой и Женевой будут летать еженедельно
«Уральские авиалинии» запустили регулярные рейсы в Швейцарию Самолеты между Москвой и Женевой будут летать еженедельно
Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности
Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей
Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей
Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик
По группам «наука» и «общество» Россия получила ноль баллов
Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик По группам «наука» и «общество» Россия получила ноль баллов
Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров
В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике
Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике
Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Нейросеть-верстальщик, штраф за лайки и скандал вокруг фабрики Иванки Трамп Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Яндекс.Браузер» для бизнеса, съедобные роботы и побег экс-главы «Вымпелкома»
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«Яндекс.Браузер» для бизнеса, съедобные роботы и побег экс-главы «Вымпелкома» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сколько стоит жизнь в Цюрихе Насколько дороги еда, транспорт и жилье в швейцарском финансовом центре
Самые конкурентоспособные страны мира
России удалось улучшить свои показатели в рейтинге вопреки кризису
Самые конкурентоспособные страны мира России удалось улучшить свои показатели в рейтинге вопреки кризису
У семьи арестованного главы управления «Т» нашли 300 миллионов евро
Происхождение денег уточняется
У семьи арестованного главы управления «Т» нашли 300 миллионов евро Происхождение денег уточняется
Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России
Он разместится в торговом центре «Мега Химки»
Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России Он разместится в торговом центре «Мега Химки»
Мобильная связь Сбербанка, развитие Skype и прощальное письмо Слободина
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Мобильная связь Сбербанка, развитие Skype и прощальное письмо Слободина Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки
Ранее ФБК обнаружил, что Росреестр закодировал имена сыновей генпрокурора, превратив Артёма Чайку в ЛСДУ3, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9.
Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки Ранее ФБК обнаружил, что Росреестр закодировал имена сыновей генпрокурора, превратив Артёма Чайку в ЛСДУ3, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9.
Новые эмодзи от Google, порно в «Макдоналдс» и IPO Line
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Ажиотаж вокруг Pokemon Go, 3D-печать дронов и телевидение на YouTube
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Credit Suisse выведет активы состоятельных клиентов из России
Банк прекращает оказывать услуги onshore booking