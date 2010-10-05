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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Дегустация вин, «Клуб бывших жен» и другие планы на неделю
Дегустация вин, «Клуб бывших жен» и другие планы на неделю Среди которых фестиваль Fields и экскурсия по московским синагогам
Дегустация вин, «Клуб бывших жен» и другие планы на неделю

Дегустация вин, «Клуб бывших жен» и другие планы на неделю
Среди которых фестиваль Fields и экскурсия по московским синагогам

По всей Москве собираются строить мини-синагоги шаговой доступности

Из-за отсутствия синагог в некоторых районах евреи не могут свободно селиться по всему городу

По всей Москве собираются строить мини-синагоги шаговой доступности

Еврейская община Москвы планирует открыть 20 новых синагог

По словам раввина Александра Бороды, община испытывает большую потребность в новых синагогах

Еврейская община Москвы планирует открыть 20 новых синагог

В Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на синагогу

Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы

В Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на синагогу

Петербургский студент — о том, как он ловил покемона в синагоге
Петербургский студент — о том, как он ловил покемона в синагоге The Village поговорил с Даниилом Гуревичем, а также собрал высказывания религиозных деятелей на остроактуальную тему
Петербургский студент — о том, как он ловил покемона в синагоге

Петербургский студент — о том, как он ловил покемона в синагоге
The Village поговорил с Даниилом Гуревичем, а также собрал высказывания религиозных деятелей на остроактуальную тему

Студент поймал покемона в петербургской синагоге

Ранее в синагоге объявили, что наградой за поимку покемона станет бутылка кошерного вина

Студент поймал покемона в петербургской синагоге

При синагоге в Марьиной Роще открылась кошерная кулинария Alef

В заведении продают мясные и молочные блюда, которые готовятся с соблюдением законов кашрута

При синагоге в Марьиной Роще открылась кошерная кулинария Alef

В поисках лучшего фалафеля
В поисках лучшего фалафеля Вместе с бренд-шефом ресторана «Сумосан» и марокканцем по происхождению Бубкером Белкхитом мы отправились на поиски лучшего фалафеля в городе
В поисках лучшего фалафеля

В поисках лучшего фалафеля
Вместе с бренд-шефом ресторана «Сумосан» и марокканцем по происхождению Бубкером Белкхитом мы отправились на поиски лучшего фалафеля в городе

Филипп Миронов о новых Патриках
Филипп Миронов о новых Патриках Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.
Филипп Миронов о новых Патриках

Филипп Миронов о новых Патриках
Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.

Священное питание: Кошерные рестораны и магазины Москвы
Священное питание: Кошерные рестораны и магазины Москвы Кафе при синагогах и маленькие семейные магазины, новый кошерный супермаркет «Маколет», рестораны «Цукер», Misada, Noodles — The Village узнал всё о кошерной Москве.
Священное питание: Кошерные рестораны и магазины Москвы

Священное питание: Кошерные рестораны и магазины Москвы
Кафе при синагогах и маленькие семейные магазины, новый кошерный супермаркет «Маколет», рестораны «Цукер», Misada, Noodles — The Village узнал всё о кошерной Москве.

В Москве открылась кошерная «Шоколадница» «Шоколадница» на Садовой-Кудринской теперь отвечает всем правилам кашрута.

В Москве открылась кошерная «Шоколадница»

Строительство религиозных объектов будут согласовывать с горожанами Строительство религиозных объектов в столице будет согласовываться с населением посредством общественных слушаний

Строительство религиозных объектов будут согласовывать с горожанами