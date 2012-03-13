









«Маколет» Магазин кошерных продуктов «Маколет» открылся несколько дней назад в глубине торгового центра «Тишинка». Это совершенно новый для Москвы формат магазина кошерных продуктов — при покупке вам бесплатно почистят рыбу (сибас, тунец, дорадо, барабульку и щуку), замаринуют мясо для шашлыка, сделают фарш и посоветуют, как вкусно приготовить баранью лопатку. В «Маколет» вообще делают ставку на мясную продукцию: есть телятина, баранина, говядина и курица. Через две недели в магазине должна заработать кулинария, где можно будет купить жареные бараньи ребрышки, курицу-гриль и другие готовые блюда из мяса. Здесь постоянно присутствует машгиах, который следит за качеством мяса и других продуктов, а также за соблюдением всех законов кашрута. Алкоголь пока не продают, но обещают это исправить. Пока же в «Маколет» кроме мяса можно найти молочную продукцию, выпечку, сладости, халву (говорят, есть без сахара), несколько видов хумуса, который, кстати, стоит существенно дешевле, чем в других местах (150 р.), хацилим — острое рагу из баклажанов и многое другое. «Маколет» — это попытка сделать действительно универсальный сетевой магазин кошерных продуктов, где можно купить все от свежих овощей и фруктов до косметики Мертвого моря и кошерной фуа-гра. Более того, в скором времени должна заработать интернет-версия магазина — все будут привозить домой бесплатно, но минимальную сумму заказа еще не определили. Адрес: Тишинская площадь,1 | +7(495) 602-04-65 | www.makolet.ru

Режим работы: вс. — ср. с 9.00 до 19.00, чт. — пт. с 9.00 до 14.00.

