Священное питание: Кошерные рестораны и магазины Москвы Кафе при синагогах и маленькие семейные магазины, новый кошерный супермаркет «Маколет», рестораны «Цукер», Misada, Noodles — The Village узнал всё о кошерной Москве.
В прошлом году в Москве открылось три кошерных ресторана — Noodles, Misada и «Тель-Авив», а сеть «Шоколадница» кошеровала одно из своих кафе. На прошлой неделе без особого шума заработал еще один кошерный ресторан — «Цукер», на этот раз созданный Ginza Project, что явно подтверждает тенденцию: в холдинге все-таки деньги считают. А буквально вчера на Тишинской площади открылся кошерный супермаркет, собирающийся стать сетью и открыть интернет-магазин. Ранее The Village рассказывал о том, чем отличается создание кошерного ресторана от любого другого, а теперь узнал, где в Москве можно купить кошерные продукты и еду.
КОШЕРНЫЕ РЕСТОРАНЫ
Кошерный ресторан Ginza Project «Цукер»
«Цукер» открыли на месте бывшего итальянского ресторана Chichibio. Вместе с помещением в наследство ему достались и соучредители — Александр Цекало и Алексей Боков. Они уже привели в ресторан свою светскую аудиторию (удачное расположение близ синагоги на Бронной должно со временем разбавить ее кошерными евреями). Интерьер «Цукера» не слишком отличается от бывшего заведения, но владельцы поставили менее претенциозную мебель и семисвечники, оставили на стенах картины Виноградова и Дубосарского. Что касается еды — это светский ресторан, и о домашней еврейской кухне здесь не вспоминают. В меню блюда итальянской и европейской кухни — отличное зеленое ризотто, пасты, тартар и всевозможные десерты из соевого и кокосового молока, которое обычно используется в мясных кошерных ресторанах. В этом месте кашрут является скорее системой здорового питания, интегрированной в модный интерьер, а об Израиле напоминает лишь вкуснейший хумус с баклажанами.
Адрес: Б. Козихинский переулок, 12/2 | +7 495 650 4410
Ресторан «Иерусалим» при синагоге на Большой Бронной
Ресторан «Иерусалим» на пятом этаже синагоги на Большой Бронной держат азербайджанские евреи, поэтому и кухня там — с кавказским уклоном: шашлыки, люля-кебаб, харчо. Но кроме этого есть и традиционный израильский хумус с фалафелем. «Иерусалим» известен своей летней верандой на крыше синагоги, которую с удовольствием посещают не только евреи, ведь кормят тут действительно хорошо.
Адрес: Б. Бронная, 6 | +7(495) 690-62-66
Кафе-бар «Тель-Авив»
У «Тель-Авива», находящегося аккурат над рестораном узбекской кухни «Урюк» на Цветном бульваре, с соседом кровная связь — у заведений один совладелец — Антон Винер (также владелец сети салонов «Сан Сити»). «Тель-Авив» — это не только ресторан, но и бар, собственно, в этом и есть его главное отличие от других московских кошерных ресторанов. Здесь проводят веселые вечеринки, в меню большой выбор алкоголя. Все здесь, кроме интерьера, сделано под молодую аудиторию. Из-за акцента на алкоголь кухня совсем не страдает — в «Тель-Авиве» не готовят из молочных продуктов, но зато из мяса делают все: от навеяных традицией форшмака и йеменского супа (из курицы) до бургеров.
Адрес: Цветной б-р, 30, стр. 1 | www.telavivbar.ru
Ресторан Noodles
Noodles выглядит как типичный московский ресторан — никакого намека на кашрут, кроме букв КР на вывеске. Раньше здесь был ресторан «Собрание», принадлежащий тем же владельцам-евреям; его кошеровали, но интерьер менять не стали. Кашрут в «Нудлс» не тождественен еврейской кухне, в меню почти нет традиционных блюд — вещи вроде хумуса подают сегодня почти везде, это не в счет. Зато есть интернациональная солянка с тартарами, карпаччо, салатами, в том числе «Нисуазом», котлетами, бифштексом с яйцом, бургерами и даже гречкой с грибами.
Адрес: Б.Черкасский пер., 15–17, стр. 1 | 8 495 623 53 96 | www.kosherclub.ru | Страница в Facebook
Ресторан «Йона»
Ресторан «Йона» в Московском еврейском общинном центре — единственное место, где решили вопрос с мясной и молочной кухней, разделив заведение на отдельные залы. Ресторан существует очень давно и создавался, очевидно, для того чтобы соблюдающие кашрут имели возможность есть все: от суши до кебабов. Этим можно объяснить присутствие нескольких совершенно разных кухонь в меню: японской, израильской и кавказской. В молочном зале ресторана готовят завтраки и десерты, пасту, пиццу и рыбные блюда. По пятницам перед шаббатом устраивают что-то вроде шведского стола.
Адрес: Москва, 2-й Вышеславцев пер, 5а | +7(495) 645-50-00
Ресторан Misada
Misada находится на пятом этаже в «Афимолле». Места здесь много, на входе в заведение над арками весят мезузы. В ресторане не готовят из молока — кухня одна, мясная. В меню есть блюда израильской кухни и ближнего востока: хумус со свежеиспеченной лепешкой, пироги со шпинатом, зеленью и тыквой, гефилте фиш. Но есть и кошерные вариаты ставших уже межнациональными барбекю и стейков. Русские евреи найдут в меню знакомый борщ, естественно, без сметаны, вкусные чебуреки, холодец с горчицей собственного приготовления и котлету по-киевски — все кошерно и по-домашнему. Ресторан закрыт в шаббат и алкоголя здесь пока нет совсем (как и во всем ТЦ) — проблемы с лицензией, которые обещают решить в скором времени. По вечерам тут слушают живую музыку и курят кальяны, а на праздники собираются большими семьями.
Адрес: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл» | 8 (499) 408-01-06
Кошерная «Шоколадница»
Кофейня сети «Шоколадница» на Садово-Кудринской, недалеко от синагоги на Большой Бронной, стала кошерной осенью 2011 года. Кафе закрыли на несколько дней, чтобы провести процедуру кошерования, пригласив для этого Департамент кашрута. С тех пор здесь все по правилам: поменялась процедура открытия и закрытия заведения и включения и выключения плиты — теперь это делает один из двух работающих здесь машгияхов, и с вечера пятницы по вечер субботы (время шаббата) кофейня не работает. Из меню убрали мясные продукты, но в целом еда осталась абсолютно типичной для сети, как по списку блюд, так и по вкусу. Персонал тоже остался прежним, а интерьер претерпел лишь одно изменение: вместо обычных для «Шоколадницы» фотографий стены кофейни украсили репродукциями работ Шагала.
Материал на The Village: В Москве открылась кошерная «Шоколадница»
Адрес: Садовая-Кудринская, 32, стр. 1 | 935-73-54 | Страница на Facebook | www.shoko.ru/moskva
МАГАЗИНЫ КОШЕРНЫХ ПРОДУКТОВ
«Маколет»
Магазин кошерных продуктов «Маколет» открылся несколько дней назад в глубине торгового центра «Тишинка». Это совершенно новый для Москвы формат магазина кошерных продуктов — при покупке вам бесплатно почистят рыбу (сибас, тунец, дорадо, барабульку и щуку), замаринуют мясо для шашлыка, сделают фарш и посоветуют, как вкусно приготовить баранью лопатку. В «Маколет» вообще делают ставку на мясную продукцию: есть телятина, баранина, говядина и курица. Через две недели в магазине должна заработать кулинария, где можно будет купить жареные бараньи ребрышки, курицу-гриль и другие готовые блюда из мяса. Здесь постоянно присутствует машгиах, который следит за качеством мяса и других продуктов, а также за соблюдением всех законов кашрута. Алкоголь пока не продают, но обещают это исправить. Пока же в «Маколет» кроме мяса можно найти молочную продукцию, выпечку, сладости, халву (говорят, есть без сахара), несколько видов хумуса, который, кстати, стоит существенно дешевле, чем в других местах (150 р.), хацилим — острое рагу из баклажанов и многое другое.
«Маколет» — это попытка сделать действительно универсальный сетевой магазин кошерных продуктов, где можно купить все от свежих овощей и фруктов до косметики Мертвого моря и кошерной фуа-гра. Более того, в скором времени должна заработать интернет-версия магазина — все будут привозить домой бесплатно, но минимальную сумму заказа еще не определили.
Адрес: Тишинская площадь,1 | +7(495) 602-04-65 | www.makolet.ru
Магазин при синагоге на Большой Бронной
В небольшом магазине при синагоге всегда толпятся покупатели — многие ходят туда по привычке долгие годы, несмотря на то что выбор здесь небольшой, а продавцы до сих пор ведут себя так, будто магазин вне конкуренции. Раввин синагоги самостоятельно производит кошерный забой скота и птицы, мясо которых потом продается в магазине. Кроме этого, на Бронной можно найти мясные изделия: фарш, пельмени, вареники, хинкали и блинчики с разными начинками. Есть кошерная молочная продукция, готовое тесто, оливки и варенье, соленья: помидоры и огурцы, и сладости (печенье, бублики, рахат-лукум и даже попкорн).
Адрес: Б. Бронная, 6 | +7(495) 695-73-89
«Продукты» на Трифоновской
Магазин кошерных продуктов на Трифоновской существует много лет, это супермаркет с традиционным выбором: тут есть мясо и птица, молочная продукция, соленья и готовые замороженные изделия из теста. В «Продуктах» можно найти запеченные на гриле баклажаны, мацу, курицу-гриль, рыбу, вино и мороженое, которое готовят прямо здесь в небольшом количестве. Кроме продуктов в магазине продается специальная кастрюля медленной варки, которая помогает религиозным семьям не нарушать законы шаббата (4500 рублей), есть небольшой выбор книг по иудаике, стойка с израильской косметикой Kedem и подарки.
Адрес: Трифоновская, 45 | +7(495) 626-87-28
«Пардес»
Недалеко от еврейского общинного центра МЕОЦ полгода назад открылся супермаркет «Пардес» — современный магазин с кулинарией, где продают фаршированных карпов, мясо, домашний хумус, холодец, салаты и выпечку. На входе в магазин улыбчивый еврейский парень вручную делает несколько видов печенья, которое тут же продают. На полках — хороший выбор специй, сливки Rich’s, красная икра, перепелиные яйца, молочная и мясная продукция разных производителей, замороженный фруктовый йогурт и готовое тесто для печенья с вишней и шоколадом Eat Happens, которое остается только сформировать и приготовить. Есть здесь и традиционные еврейские продукты — вермишелевый кугель, смесь для изготовления фалафеля, соус матбуха и несколько видов хумуса. Помимо основных кошерных продуктов в «Пардес» продается химия для дома и книги.
Адрес: Новосущевский переулок, дом 19, cтр. 1 | +7(495) 540-57-70
«Меадрин плюс»
«Меадрин» находится дверь в дверь с «Пардесом», он также открылся примерно полгода назад. Это небольшой семейный магазин, где дети помогают родителям расставлять продукты и покупателей знают по именам. Акцент тут делают на ценах — стараются продавать по себестоимости или устанавливать минимальные наценки. Перед только что прошедшим праздником Пурим устроили акцию — 10 % на все товары, а теперь обещают еще более низкие цены, чтобы распродавать оставшееся перед апрельским Песахом. В «Меарин плюс» продают кошерное мясо, выпечку, молочные продукты, замороженные полуфабрикаты, мацу, хумус, много израильских кошерных сладостей, детское питание, сухофрукты, крупы, соленья и мед. В ассортименте — разные виды масел. Есть разводимые пудинги и желе, а к праздникам собирают подарочные корзины.
Адрес: Новосущевский переулок, дом 19, cтр. 1 | +7(495) 627-70-71
Отдел кошерных продуктов на «Фермер Базаре» в «Цветном»
Сейчас на 5 этаже в «Цветном» можно найти кошерное вино и домашний хумус (в кулинарии), а в ближайшее время заработает полноценный кошерный отдел с выпечкой и израильскими товарами, книгами и химией для дома; мясной отдел пополнится хорошим выбором кошерного мяса, а молочный — фермерской кошерной продукцией. Кроме того, организаторы делают ставку на кошерные ланч-боксы с салатами и закусками. Их планируют готовить на кухне нового кошерного ресторана «Цукер» и привозить сюда.
Адрес: Цветной бульвар, 15, cтр 1 | +7(495) 234-24-12
Супермаркеты Москвы
В сентябре прошлого года сразу две крупные торговые сети пополнили свой ассортимент кошерными товарами: в «Ашане» теперь продаются кошерные продукты из мяса птицы под торговой маркой «Троекурово», а в «Азбуке Вкуса» представлено сразу несколько десятков продуктов, обладающих сертификатом «кошер»: бакалея, кисломолочные продукты, кондитерские изделия, алкогольные напитки и некоторые другие товары, каждый из которых помечен специальным знаком. Сеть гастрономов «Глобус гурмэ» и магазины «Зеленый Перекресток» тоже продают кошерные продукты: мясо, молочную продукцию, сладости и традиционные израильские товары.
«Ашан» | «Азбука вкуса» | «Глобус гурмэ» | «Зеленый перекресток»
Комментарии
Вы, сэр,- безграмотный идиот. Иисус сам был евреем.
Тэги
Прочее