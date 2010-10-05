По всей Москве собираются строить мини-синагоги шаговой доступности
Из-за отсутствия синагог в некоторых районах евреи не могут свободно селиться по всему городу
По всей Москве собираются строить мини-синагоги шаговой доступности Из-за отсутствия синагог в некоторых районах евреи не могут свободно селиться по всему городу
Еврейская община Москвы планирует открыть 20 новых синагог
По словам раввина Александра Бороды, община испытывает большую потребность в новых синагогах
Еврейская община Москвы планирует открыть 20 новых синагог По словам раввина Александра Бороды, община испытывает большую потребность в новых синагогах
В Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на синагогу
Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы
В Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на синагогу Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы
Петербургский студент — о том, как он ловил покемона в синагоге The Village поговорил с Даниилом Гуревичем, а также собрал высказывания религиозных деятелей на остроактуальную тему
Петербургский студент — о том, как он ловил покемона в синагоге The Village поговорил с Даниилом Гуревичем, а также собрал высказывания религиозных деятелей на остроактуальную тему
Студент поймал покемона в петербургской синагоге
Ранее в синагоге объявили, что наградой за поимку покемона станет бутылка кошерного вина
Студент поймал покемона в петербургской синагоге Ранее в синагоге объявили, что наградой за поимку покемона станет бутылка кошерного вина
При синагоге в Марьиной Роще открылась кошерная кулинария Alef
В заведении продают мясные и молочные блюда, которые готовятся с соблюдением законов кашрута
При синагоге в Марьиной Роще открылась кошерная кулинария Alef В заведении продают мясные и молочные блюда, которые готовятся с соблюдением законов кашрута
В поисках лучшего фалафеля Вместе с бренд-шефом ресторана «Сумосан» и марокканцем по происхождению Бубкером Белкхитом мы отправились на поиски лучшего фалафеля в городе
В поисках лучшего фалафеля Вместе с бренд-шефом ресторана «Сумосан» и марокканцем по происхождению Бубкером Белкхитом мы отправились на поиски лучшего фалафеля в городе
Филипп Миронов о новых Патриках Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.
Филипп Миронов о новых Патриках Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.
Священное питание: Кошерные рестораны и магазины Москвы Кафе при синагогах и маленькие семейные магазины, новый кошерный супермаркет «Маколет», рестораны «Цукер», Misada, Noodles — The Village узнал всё о кошерной Москве.
Священное питание: Кошерные рестораны и магазины Москвы Кафе при синагогах и маленькие семейные магазины, новый кошерный супермаркет «Маколет», рестораны «Цукер», Misada, Noodles — The Village узнал всё о кошерной Москве.
В Москве открылась кошерная «Шоколадница» «Шоколадница» на Садовой-Кудринской теперь отвечает всем правилам кашрута.
В Москве открылась кошерная «Шоколадница» «Шоколадница» на Садовой-Кудринской теперь отвечает всем правилам кашрута.
Строительство религиозных объектов будут согласовывать с горожанами Строительство религиозных объектов в столице будет согласовываться с населением посредством общественных слушаний