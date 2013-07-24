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Сирийские хакеры пытались перехватить доступ к Facebook
Таким образом они поздравили Цукерберга с десятилетием соцсети
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Сирийские хакеры пытались перехватить доступ к Facebook Таким образом они поздравили Цукерберга с десятилетием соцсети
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«Сирийская электронная армия» обвинила Microsoft в продаже пользовательских данных правительству
Об этом она сообщила в официальном микроблоге компании в Twitter
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«Сирийская электронная армия» обвинила Microsoft в продаже пользовательских данных правительству Об этом она сообщила в официальном микроблоге компании в Twitter
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Сирийские хакеры обвинили мессенджер Viber в шпионаже
Ранее «Сирийская электронная армия» также взломала сайт мессенджера Tango, в результате чего в распоряжении хакеров оказались контактные данные миллионов пользователей приложения
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