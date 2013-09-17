«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой The Village запускает новую рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В первом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о премьере этой недели — фильме Джона Фавро «Повар на колёсах»