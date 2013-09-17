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«Черная Вдова»: Феминизм, идентичность и Россия в новом фильме Marvel Каким получился первый и последний сольный выход героини Скарлетт Йоханссон
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16 фильмов весны Ридли Скотт, Терренс Малик, Гай Ричи, М. Найт Шьямалан: Что мы будем смотреть в ближайшие три месяца
«Мстители: Эра Альтрона», «Форс-мажор», «Винсент Ван Гог: Новый взгляд» Неожиданно глубокий блокбастер с супергероями Marvel, смешная шведская драма о трусости и документальный фильм об одном из самых дорогих художников мира — Михаил Дегтярёв посмотрел премьеры недели
«Мстители: Эра Альтрона», «Форс-мажор», «Винсент Ван Гог: Новый взгляд» Неожиданно глубокий блокбастер с супергероями Marvel, смешная шведская драма о трусости и документальный фильм об одном из самых дорогих художников мира — Михаил Дегтярёв посмотрел премьеры недели
«Люси», «Пряности и страсти», «Самый опасный человек» Эволюция Скарлетт Йоханссон, коронные блюда Хелен Миррен и одна из последних ролей Филипа Сеймура Хоффмана – Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката
«Люси», «Пряности и страсти», «Самый опасный человек» Эволюция Скарлетт Йоханссон, коронные блюда Хелен Миррен и одна из последних ролей Филипа Сеймура Хоффмана – Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката
«Стражи галактики», «Побудь в моей шкуре», «Судная ночь — 2» Брэдли Купер в роли енота, Скарлетт Йоханссон среди простых смертных и большая американская бойня — Настя Курганская посмотрела новинки проката
«Стражи галактики», «Побудь в моей шкуре», «Судная ночь — 2» Брэдли Купер в роли енота, Скарлетт Йоханссон среди простых смертных и большая американская бойня — Настя Курганская посмотрела новинки проката
«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой The Village запускает новую рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В первом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о премьере этой недели — фильме Джона Фавро «Повар на колёсах»
«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой The Village запускает новую рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В первом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о премьере этой недели — фильме Джона Фавро «Повар на колёсах»
Amfest 2013: Гид по кинофестивалю C 18 по 29 сентября в кинотеатре «Горизонт» пройдёт фестиваль американского кино — Amfest 2013. The Village выбрал из программы 11 фильмов, заслуживающих особого внимания.