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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Радуга» проведет вечеринку в честь новой коллекции скейт-бренда «Дура»
21 сентября 2021

«Радуга» проведет вечеринку в честь новой коллекции скейт-бренда «Дура»

Скейт-сезон откроется вечеринкой в Deficit Bar

Днем в центре Москвы пройдут соревнования для скейтеров

Скейт-сезон откроется вечеринкой в Deficit Bar

Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями

Мероприятие делится на дневную и ночную части

Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями

В парках Москвы стартовали бесплатные спортивные занятия

Летом посетители парков смогут заниматься йогой, фитнесом, скандинавской ходьбой, бегом и скейтбордингом

В парках Москвы стартовали бесплатные спортивные занятия

Скейт-парк в парке Горького открылся после реконструкции

На площадке работает бесплатная скейт-школа

Скейт-парк в парке Горького открылся после реконструкции

В Москве открывается крытый скейт-парк AllProAcademy

В AllProAcademy научат кататься на скейтборде, сноуборде, лыжах и роликах

В Москве открывается крытый скейт-парк AllProAcademy

В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории В парке Горького для скейтеров установили мини-рампу и достраивают деревянный пляж

В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории

Skateboardanimation Тонна цифровых фотографий, тонна вырезок из журналов, час записи музыки и тонны терпения.

Skateboardanimation

Вика Сафронова "Не люблю, когда меня называют скейтерша!"

Вика Сафронова

Tony Hawk Show 09 Еще 30 лет назад вряд ли кто-либо мог подумать, что из ранга отвязного уличного хулиганства скейтбординг превратится в столь масштабное движение, которому откроются двери величественных архитектурных сооружений мира и сердца тысячной толпы. В то же самое время неуверенный в себе американский подросток наверняка не представлял, что когда-нибудь под его именем будет проходить главное...

Tony Hawk Show 09

Офис Evil Empire
Офис Evil Empire На этот раз к уже немаленькому списку интересных офисов на Look At Me отнесем и офис российской компании с интригующим названием – «Империя Зла».
Офис Evil Empire

Офис Evil Empire
На этот раз к уже немаленькому списку интересных офисов на Look At Me отнесем и офис российской компании с интригующим названием – «Империя Зла».

Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл. Часть 2 Думаю хватит. Остальные здесь: http://foto.skvot.com/

Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл. Часть 2

Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл В последнее время, современное общество заставляет подстраиваться современное искусство под определенные рамки. Спонсоры не дают денег тем, кто «не заработает». Рекламные художники слишком глубоко погружаются в «креатив», теряя при этом свою индивидуальность. Телевизионные кампании выпускают программы, достойные разве что помойного ведра. Так происходит не всегда. Но чего юлить, часто.

Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл