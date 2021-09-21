Скейт-сезон откроется вечеринкой в Deficit Bar
Днем в центре Москвы пройдут соревнования для скейтеров
Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями
Мероприятие делится на дневную и ночную части
В парках Москвы стартовали бесплатные спортивные занятия
Летом посетители парков смогут заниматься йогой, фитнесом, скандинавской ходьбой, бегом и скейтбордингом
Скейт-парк в парке Горького открылся после реконструкции
На площадке работает бесплатная скейт-школа
В Москве открывается крытый скейт-парк AllProAcademy
В AllProAcademy научат кататься на скейтборде, сноуборде, лыжах и роликах
В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории В парке Горького для скейтеров установили мини-рампу и достраивают деревянный пляж
Skateboardanimation Тонна цифровых фотографий, тонна вырезок из журналов, час записи музыки и тонны терпения.
Tony Hawk Show 09 Еще 30 лет назад вряд ли кто-либо мог подумать, что из ранга отвязного уличного хулиганства скейтбординг превратится в столь масштабное движение, которому откроются двери величественных архитектурных сооружений мира и сердца тысячной толпы. В то же самое время неуверенный в себе американский подросток наверняка не представлял, что когда-нибудь под его именем будет проходить главное...
Офис Evil Empire На этот раз к уже немаленькому списку интересных офисов на Look At Me отнесем и офис российской компании с интригующим названием – «Империя Зла».
Офис Evil Empire На этот раз к уже немаленькому списку интересных офисов на Look At Me отнесем и офис российской компании с интригующим названием – «Империя Зла».
Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл. Часть 2 Думаю хватит. Остальные здесь: http://foto.skvot.com/
Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл В последнее время, современное общество заставляет подстраиваться современное искусство под определенные рамки. Спонсоры не дают денег тем, кто «не заработает». Рекламные художники слишком глубоко погружаются в «креатив», теряя при этом свою индивидуальность. Телевизионные кампании выпускают программы, достойные разве что помойного ведра. Так происходит не всегда. Но чего юлить, часто.