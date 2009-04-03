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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Рубашки и скейтборды в коллаборации «Рассвета» и Пушкинского музея

Капсулу выпустили к выставке Щукина

Рубашки и скейтборды в коллаборации «Рассвета» и Пушкинского музея

Дека для скейтборда Bape
Дека для скейтборда Bape Тот случай, когда даже доска может быть лимитированной
Дека для скейтборда Bape

Дека для скейтборда Bape
Тот случай, когда даже доска может быть лимитированной

На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов

Мероприятие состоится в ноябре

На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов

В «Сокольниках» можно будет оставить велосипед и скейт на зиму

Услуга стоит около 800 рублей

В «Сокольниках» можно будет оставить велосипед и скейт на зиму

В Парке Горького построили скейтпарк Многофункциональный скейтпарк DC Banks skatepark, кататься на котором могут одновременно 40 человек, открылся в Парке Горького.

В Парке Горького построили скейтпарк

В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории В парке Горького для скейтеров установили мини-рампу и достраивают деревянный пляж

В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории

Итоги недели: открытие планетария, проекты реконструкции «Пушкинского», летняя площадка «Флакона» The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Итоги недели: открытие планетария, проекты реконструкции «Пушкинского», летняя площадка «Флакона»

На юго-востоке города построят скейт-парки
На юго-востоке города построят скейт-парки На юго-востоке Москвы в 2011 году&nbsp;начнется строительство крупных скейт-площадок. Рампы, фанбоксы и другие конструкции появятся в трех районах округа - Люблино, Текстильщики и Рязанский.&nbsp;Об этом 30 августа сообщают&nbsp;РИА Новости&nbsp;со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточного административного округа столицы.
На юго-востоке города построят скейт-парки

На юго-востоке города построят скейт-парки
На юго-востоке Москвы в 2011 году&nbsp;начнется строительство крупных скейт-площадок. Рампы, фанбоксы и другие конструкции появятся в трех районах округа - Люблино, Текстильщики и Рязанский.&nbsp;Об этом 30 августа сообщают&nbsp;РИА Новости&nbsp;со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточного административного округа столицы.

Polaroid коллаж на скейтовой деке Фанат необычных камер, фотограф, художник и&nbsp;дизайнер из&nbsp;Лос-Анджелеса Jeremy Kennedy решил увековечить свою поездку по&nbsp;шоссе номер 1&nbsp;из&nbsp;Лос-Анджелеса в&nbsp;Сан-Франциско. Коллаж из&nbsp;полароидных снимков пальм, неоновых вывесок, пляжей, небоскребов и&nbsp;прочих неотъемлемых символов Калифорнии был зафиксирован несколькими слоями прозрачного лака...

Polaroid коллаж на скейтовой деке

VIVA LA BAM Всеми горячо любимый скейтбордист Брэндон Коул "Бэм" Марджера решил добавить еще один род занятий к своему послужному списку (в котором уже числится "актер", "режиссер", "каскадер", "герой видеоигр", "любящий муж" и "простолапочка"), издав в ноябре 2009 свою автобиографию под названием Serious as dog dirt.

VIVA LA BAM

Kwin mag выпуск 6 А вот и новый номер Kwin!

Kwin mag выпуск 6