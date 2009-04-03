Рубашки и скейтборды в коллаборации «Рассвета» и Пушкинского музея
Капсулу выпустили к выставке Щукина
На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов
Мероприятие состоится в ноябре
В Парке Горького построили скейтпарк Многофункциональный скейтпарк DC Banks skatepark, кататься на котором могут одновременно 40 человек, открылся в Парке Горького.
В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории В парке Горького для скейтеров установили мини-рампу и достраивают деревянный пляж
Итоги недели: открытие планетария, проекты реконструкции «Пушкинского», летняя площадка «Флакона» The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.
На юго-востоке города построят скейт-парки На юго-востоке Москвы в 2011 году начнется строительство крупных скейт-площадок. Рампы, фанбоксы и другие конструкции появятся в трех районах округа - Люблино, Текстильщики и Рязанский. Об этом 30 августа сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточного административного округа столицы.
На юго-востоке города построят скейт-парки На юго-востоке Москвы в 2011 году начнется строительство крупных скейт-площадок. Рампы, фанбоксы и другие конструкции появятся в трех районах округа - Люблино, Текстильщики и Рязанский. Об этом 30 августа сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточного административного округа столицы.
Polaroid коллаж на скейтовой деке Фанат необычных камер, фотограф, художник и дизайнер из Лос-Анджелеса Jeremy Kennedy решил увековечить свою поездку по шоссе номер 1 из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Коллаж из полароидных снимков пальм, неоновых вывесок, пляжей, небоскребов и прочих неотъемлемых символов Калифорнии был зафиксирован несколькими слоями прозрачного лака...
VIVA LA BAM Всеми горячо любимый скейтбордист Брэндон Коул "Бэм" Марджера решил добавить еще один род занятий к своему послужному списку (в котором уже числится "актер", "режиссер", "каскадер", "герой видеоигр", "любящий муж" и "простолапочка"), издав в ноябре 2009 свою автобиографию под названием Serious as dog dirt.