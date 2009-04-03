На юго-востоке города построят скейт-парки На юго-востоке Москвы в 2011 году начнется строительство крупных скейт-площадок. Рампы, фанбоксы и другие конструкции появятся в трех районах округа - Люблино, Текстильщики и Рязанский. Об этом 30 августа сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточного административного округа столицы.