Музей стрит-арта выберет лучшую концепцию скульптуры вместо «Большой глины № 4»
В Раменках появилась 6-метровая скульптура Николая Полисского. Вот как она выглядит
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)
Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем
Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год
В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола
Какой будет станция «Лианозово» салатовой ветки с пугающими детскими фигурами
Нам жутко, а вам?
Вандал повредил скульптуру Мадонны с младенцем на станции «Римская» (обновлено)
Работники метро уже смогли частично восстановить композицию
В Sneakerhead презентуют новые Air Max 90 в расцветке Viotech и вдохновленную ими скульптуру
Тогда же гости смогут поучаствовать в баттле дизайнеров граффити
В ММОМА пройдет выставка каталонского скульптора Жауме Пленсы
Автор покажет 20 важнейших произведений из своей последней выставки
Панно «Икар» перенесут со станции «Авиамоторная» в верхний зал
Стену, на которой разместят скульптуру, облицуют черным гранитом
Каким будет арт-объект высотой с пятиэтажный дом на ЗИЛе
Скульптуру планируют установить на бульваре Братьев Весниных в этом году
Граффити «Я буду петь свою музыку» против отмены концертов
В Петербурге художники установили скульптуру микрофона в наручниках
В ММОМА пройдет первая в России ретроспектива скульптора Жака Липшица
Выставка продлится до марта 2019 года
В «Афимолле» представят балетный перформанс о девяти кругах ада
В качестве музыкального сопровождения проекта выбраны композиции из последнего альбома Orbital
Скульптуры главного фонтана ВДНХ демонтируют для реставрации
Обновленный фонтан «Дружба народов» планируют открыть в конце апреля
У павильона «Казахстан» на ВДНХ воссоздали исторические скульптуры
Монументы высотой 3,5 метра разместили у подножия главного фасада
В Москве откроется выставка графики, керамики и скульптур Дали и Пикассо
Экспозиция пройдет в культурно-выставочном центре «Гранатный двор»
3D-копия «Девушки с веслом» с росписью Покраса Лампаса
На распечатку скульптуры ушло около четырех недель
Средний палец напротив Кремля
Уличный художник Hioshi выразил протест против результатов выборов президента
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Реплики исторических панно украсят бассейн «Лужники»
Сейчас закончен монолитный каркас здания, его планируют достроить в 2018 году
В центре Москвы установят памятник Евгению Примакову
Скульптура появится напротив здания МИД на Смоленской-Сенной площади
Сталин, Иван Грозный и Николай II в клоунских нарядах
Люся Штейн поздравила РВИО с днем рождения
Депутаты Якиманки запланировали референдум о переносе памятника Ленину с Калужской площади
Голосование жителей может пройти в день выборов президента
Сколько потратят на композицию скульптур с патриархом Кириллом
Одна из целей установки монумента — увековечивание памяти патриархов РПЦ
У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу
До конца 2019 года там появятся скульптуры всех предстоятелей РПЦ
Вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь
Глава КПРФ напомнил, что 20 декабря отмечается 100-летие создания ВЧК
В Москве появится памятник начальнику сыска царской России Аркадию Кошко
Стоимость работ составила 20 миллионов рублей
В Москве завершилась реставрация скульптуры «Тракторист и колхозница»
Специалисты выполнили золочение монумента и восстановили утраченные фрагменты
Мэрия Москвы одобрила установку памятника Булгакову в Хамовниках
Скульптура появится до конца 2018 года в сквере около музея писателя
В ЦТИ «Фабрика» появится 15-метровая надувная гусеница
Она создана по мотивам антифашистской скульптуры, парившей в 1934 году над Красной площадью
Спиливших схему немецкого автомата с памятника Калашникову задержали
Полиция таже оцепила монумент
С памятника Калашникову в Москве убирают чертеж немецкой винтовки Шмайссера
Скульптор заявил, что изображение автомата попало туда по ошибке
Бюст Сталина в центре Москвы пикетировали после открытия
Протестующая девушка держала плакат со стихотворением «Защитникам Сталина» Анны Ахматовой
Мосгордума одобрила установку памятника Солженицыну
На это потратят 15 миллионов рублей из Русского благотворительного фонда Солженицына
В музее парка Горького открылась выставка к 25-летию «Музеона»
Выставка будет работать до 14 января
Памятник Калашникову в центре Москвы откроют 19 сентября
Ранее дату установки скульптуры неоднократно переносили
В центре Москвы появится скульптура амурских тигрят
Проект призван обратить внимание на проблемы сохранения окружающей среды
В Третьяковской галерее пройдет выставка современной скульптуры
В экспозиции представят работы на грани скульптуры и «не скульптуры»
Люся Штейн выставила на аукцион слепки своей груди
Деньги пойдут на финансирование ее избирательной кампании в муниципальные депутаты
Скульптор Александр Повзнер установит в парке Горького пятиметровых жирафов
Их выполнят из материала, имитирующего камень
В комиссии при Мосгордуме назвали незаконной установку памятника Ивану Грозному
В свою очередь, Российское военно-историческое общество отказалось убирать памятник
В центре Москвы установили памятник Ивану Грозному
Первоначально монумент планировали открыть во Владимирской области
Вход в музей-галерею Евгения Евтушенко будет бесплатным 15 и 16 июля
Там представлены произведения живописи, графики, скульптуры различных стилей и направлений
В Москве открыли памятник встрече Горбачева и Рейгана
Скульптурная композиция появилась в переулке Сивцев Вражек
Мосгордума одобрила установку памятников Самуилу Маршаку и Аркадию Кошко
Возведение памятников должен одобрить мэр города
В Камергерском переулке открыли памятник композитору Сергею Прокофьеву
Установку скульптуры инициировало Российское военно-историческое общество
В Москве открыли бюст маршалу Василевскому
Памятник установлен на одноименной улице возле станции метро «Щукинская»
Копию статуи Давида в Петербурге оставят без одежды
За нагую статую высказалась треть участников голосования
В «Коломенском» пройдёт чемпионат по скульптуре из песка
Посмотреть работы фестиваля можно будет до 25 сентября
Установку памятника князю Владимиру перенесли на неопределённый срок
Ранее памятник хотели открыть 1 мая
Тони Крэгг в Эрмитаже: От мусора до муранского стеклаThe Village изучил ключевые экспонаты выставки одного из самых известных современных скульпторов и объясняет, почему её нельзя пропустить
Тони Крэгг в Эрмитаже: От мусора до муранского стекла The Village изучил ключевые экспонаты выставки одного из самых известных современных скульпторов и объясняет, почему её нельзя пропустить
В Москве появится памятник белым медведям
Также в Северо-Восточном административном округе установят бюст Черняховского
Памятник князю Владимиру будет в два раза ниже первоначального проекта
Во вторник, 3 ноября, на Боровицкой площади торжественно откроют закладной камень
С Мосфильмовской улицы пропала скульптура актёра Евгения Леонова (обновлено)
Обстоятельства пропажи сейчас выясняются