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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Музей стрит-арта выберет лучшую концепцию скульптуры вместо «Большой глины № 4»
Конкурс
23 августа 2021

Музей стрит-арта выберет лучшую концепцию скульптуры вместо «Большой глины № 4»

На Красной площади пройдет выставка современных скульптур
27 июня 2021

На Красной площади пройдет выставка современных скульптур

В Раменках появилась 6-метровая скульптура Николая Полисского. Вот как она выглядит
Галерея
23 октября 2020

В Раменках появилась 6-метровая скульптура Николая Полисского. Вот как она выглядит

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?

На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)

Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем

На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)

Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год

В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола

Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год

Какой будет станция «Лианозово» салатовой ветки с пугающими детскими фигурами

Нам жутко, а вам?

Какой будет станция «Лианозово» салатовой ветки с пугающими детскими фигурами

Вандал повредил скульптуру Мадонны с младенцем на станции «Римская» (обновлено)

Работники метро уже смогли частично восстановить композицию

Вандал повредил скульптуру Мадонны с младенцем на станции «Римская» (обновлено)

В Sneakerhead презентуют новые Air Max 90 в расцветке Viotech и вдохновленную ими скульптуру

Тогда же гости смогут поучаствовать в баттле дизайнеров граффити

В Sneakerhead презентуют новые Air Max 90 в расцветке Viotech и вдохновленную ими скульптуру

В ММОМА пройдет выставка каталонского скульптора Жауме Пленсы

Автор покажет 20 важнейших произведений из своей последней выставки

В ММОМА пройдет выставка каталонского скульптора Жауме Пленсы

Панно «Икар» перенесут со станции «Авиамоторная» в верхний зал

Стену, на которой разместят скульптуру, облицуют черным гранитом

Панно «Икар» перенесут со станции «Авиамоторная» в верхний зал

Каким будет арт-объект высотой с пятиэтажный дом на ЗИЛе

Скульптуру планируют установить на бульваре Братьев Весниных в этом году

Каким будет арт-объект высотой с пятиэтажный дом на ЗИЛе

Граффити «Я буду петь свою музыку» против отмены концертов

В Петербурге художники установили скульптуру микрофона в наручниках

Граффити «Я буду петь свою музыку» против отмены концертов

В ММОМА пройдет первая в России ретроспектива скульптора Жака Липшица

Выставка продлится до марта 2019 года

В ММОМА пройдет первая в России ретроспектива скульптора Жака Липшица

В «Афимолле» представят балетный перформанс о девяти кругах ада

В качестве музыкального сопровождения проекта выбраны композиции из последнего альбома Orbital

В «Афимолле» представят балетный перформанс о девяти кругах ада

Скульптуры главного фонтана ВДНХ демонтируют для реставрации

Обновленный фонтан «Дружба народов» планируют открыть в конце апреля

Скульптуры главного фонтана ВДНХ демонтируют для реставрации

У павильона «Казахстан» на ВДНХ воссоздали исторические скульптуры

Монументы высотой 3,5 метра разместили у подножия главного фасада

У павильона «Казахстан» на ВДНХ воссоздали исторические скульптуры

В Москве откроется выставка графики, керамики и скульптур Дали и Пикассо

Экспозиция пройдет в культурно-выставочном центре «Гранатный двор»

В Москве откроется выставка графики, керамики и скульптур Дали и Пикассо

3D-копия «Девушки с веслом» с росписью Покраса Лампаса

На распечатку скульптуры ушло около четырех недель

3D-копия «Девушки с веслом» с росписью Покраса Лампаса

Памятник Марине Цветаевой в Строгине

Бронзовую скульптуру выполнил Зураб Церетели

Памятник Марине Цветаевой в Строгине

Средний палец напротив Кремля

Уличный художник Hioshi выразил протест против результатов выборов президента

Средний палец напротив Кремля

Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню

Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Реплики исторических панно украсят бассейн «Лужники»

Сейчас закончен монолитный каркас здания, его планируют достроить в 2018 году

Реплики исторических панно украсят бассейн «Лужники»

В центре Москвы установят памятник Евгению Примакову

Скульптура появится напротив здания МИД на Смоленской-Сенной площади

В центре Москвы установят памятник Евгению Примакову

На ВДНХ вернут скульптуры кроликов

Посетители смогут увидеть их уже в конце февраля

На ВДНХ вернут скульптуры кроликов

Сталин, Иван Грозный и Николай II в клоунских нарядах

Люся Штейн поздравила РВИО с днем рождения

Сталин, Иван Грозный и Николай II в клоунских нарядах

Депутаты Якиманки запланировали референдум о переносе памятника Ленину с Калужской площади

Голосование жителей может пройти в день выборов президента

Депутаты Якиманки запланировали референдум о переносе памятника Ленину с Калужской площади

Сколько потратят на композицию скульптур с патриархом Кириллом

Одна из целей установки монумента — увековечивание памяти патриархов РПЦ

Сколько потратят на композицию скульптур с патриархом Кириллом

У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу

До конца 2019 года там появятся скульптуры всех предстоятелей РПЦ

У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу

Вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

Глава КПРФ напомнил, что 20 декабря отмечается 100-летие создания ВЧК

Вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

В Москве появится памятник начальнику сыска царской России Аркадию Кошко

Стоимость работ составила 20 миллионов рублей

В Москве появится памятник начальнику сыска царской России Аркадию Кошко

В Москве завершилась реставрация скульптуры «Тракторист и колхозница»

Специалисты выполнили золочение монумента и восстановили утраченные фрагменты

В Москве завершилась реставрация скульптуры «Тракторист и колхозница»

Мэрия Москвы одобрила установку памятника Булгакову в Хамовниках

Скульптура появится до конца 2018 года в сквере около музея писателя

Мэрия Москвы одобрила установку памятника Булгакову в Хамовниках

В ЦТИ «Фабрика» появится 15-метровая надувная гусеница

Она создана по мотивам антифашистской скульптуры, парившей в 1934 году над Красной площадью

В ЦТИ «Фабрика» появится 15-метровая надувная гусеница

Спиливших схему немецкого автомата с памятника Калашникову задержали

Полиция таже оцепила монумент

Спиливших схему немецкого автомата с памятника Калашникову задержали

С памятника Калашникову в Москве убирают чертеж немецкой винтовки Шмайссера

Скульптор заявил, что изображение автомата попало туда по ошибке

С памятника Калашникову в Москве убирают чертеж немецкой винтовки Шмайссера

Бюст Сталина в центре Москвы пикетировали после открытия

Протестующая девушка держала плакат со стихотворением «Защитникам Сталина» Анны Ахматовой

Бюст Сталина в центре Москвы пикетировали после открытия

Мосгордума одобрила установку памятника Солженицыну

На это потратят 15 миллионов рублей из Русского благотворительного фонда Солженицына

Мосгордума одобрила установку памятника Солженицыну

В музее парка Горького открылась выставка к 25-летию «Музеона»

Выставка будет работать до 14 января

В музее парка Горького открылась выставка к 25-летию «Музеона»

Памятник Калашникову в центре Москвы откроют 19 сентября

Ранее дату установки скульптуры неоднократно переносили

Памятник Калашникову в центре Москвы откроют 19 сентября

В центре Москвы появится скульптура амурских тигрят

Проект призван обратить внимание на проблемы сохранения окружающей среды

В центре Москвы появится скульптура амурских тигрят

В Третьяковской галерее пройдет выставка современной скульптуры

В экспозиции представят работы на грани скульптуры и «не скульптуры»

В Третьяковской галерее пройдет выставка современной скульптуры

Люся Штейн выставила на аукцион слепки своей груди

Деньги пойдут на финансирование ее избирательной кампании в муниципальные депутаты

Люся Штейн выставила на аукцион слепки своей груди

Скульптор Александр Повзнер установит в парке Горького пятиметровых жирафов

Их выполнят из материала, имитирующего камень

Скульптор Александр Повзнер установит в парке Горького пятиметровых жирафов

В комиссии при Мосгордуме назвали незаконной установку памятника Ивану Грозному

В свою очередь, Российское военно-историческое общество отказалось убирать памятник

В комиссии при Мосгордуме назвали незаконной установку памятника Ивану Грозному

В центре Москвы установили памятник Ивану Грозному

Первоначально монумент планировали открыть во Владимирской области

В центре Москвы установили памятник Ивану Грозному

Вход в музей-галерею Евгения Евтушенко будет бесплатным 15 и 16 июля

Там представлены произведения живописи, графики, скульптуры различных стилей и направлений

Вход в музей-галерею Евгения Евтушенко будет бесплатным 15 и 16 июля

В Москве открыли памятник встрече Горбачева и Рейгана

Скульптурная композиция появилась в переулке Сивцев Вражек

В Москве открыли памятник встрече Горбачева и Рейгана

Мосгордума одобрила установку памятников Самуилу Маршаку и Аркадию Кошко

Возведение памятников должен одобрить мэр города

Мосгордума одобрила установку памятников Самуилу Маршаку и Аркадию Кошко

В Камергерском переулке открыли памятник композитору Сергею Прокофьеву

Установку скульптуры инициировало Российское военно-историческое общество

В Камергерском переулке открыли памятник композитору Сергею Прокофьеву

В Москве открыли бюст маршалу Василевскому

Памятник установлен на одноименной улице возле станции метро «Щукинская»

В Москве открыли бюст маршалу Василевскому

Копию статуи Давида в Петербурге оставят без одежды

За нагую статую высказалась треть участников голосования

Копию статуи Давида в Петербурге оставят без одежды

Художники прикрыли пах статуе Давида в Петербурге

Для этого были использованы кепка и скотч

Художники прикрыли пах статуе Давида в Петербурге

В парке Горького установят памятник водолазам

В основу памятника лёг проект Веры Мухиной

В парке Горького установят памятник водолазам

В «Коломенском» пройдёт чемпионат по скульптуре из песка

Посмотреть работы фестиваля можно будет до 25 сентября

В «Коломенском» пройдёт чемпионат по скульптуре из песка

Установку памятника князю Владимиру перенесли на неопределённый срок

Ранее памятник хотели открыть 1 мая

Установку памятника князю Владимиру перенесли на неопределённый срок

Тони Крэгг в Эрмитаже: От мусора до муранского стекла

Тони Крэгг в Эрмитаже: От мусора до муранского стеклаThe Village изучил ключевые экспонаты выставки одного из самых известных современных скульпторов и объясняет, почему её нельзя пропустить

Тони Крэгг в Эрмитаже: От мусора до муранского стекла

Тони Крэгг в Эрмитаже: От мусора до муранского стекла
The Village изучил ключевые экспонаты выставки одного из самых известных современных скульпторов и объясняет, почему её нельзя пропустить

В Москве появится памятник белым медведям

Также в Северо-Восточном административном округе установят бюст Черняховского

В Москве появится памятник белым медведям

Памятник князю Владимиру будет в два раза ниже первоначального проекта

Во вторник, 3 ноября, на Боровицкой площади торжественно откроют закладной камень

Памятник князю Владимиру будет в два раза ниже первоначального проекта

С Мосфильмовской улицы пропала скульптура актёра Евгения Леонова (обновлено)

Обстоятельства пропажи сейчас выясняются

С Мосфильмовской улицы пропала скульптура актёра Евгения Леонова (обновлено)

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ