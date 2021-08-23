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Конкурс
2021-08-23T18:03:11.000+03:00
23 августа 2021
Музей стрит-арта выберет лучшую концепцию скульптуры вместо «Большой глины № 4»
2021-06-27T12:18:39.000+03:00
27 июня 2021
На Красной площади пройдет выставка современных скульптур
Галерея
2020-10-23T16:52:34.000+03:00
23 октября 2020
В Раменках появилась 6-метровая скульптура Николая Полисского. Вот как она выглядит
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