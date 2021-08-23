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Музей стрит-арта выберет лучшую концепцию скульптуры вместо «Большой глины № 4»
Конкурс
23 августа 2021

Музей стрит-арта выберет лучшую концепцию скульптуры вместо «Большой глины № 4»

На Красной площади пройдет выставка современных скульптур
27 июня 2021

На Красной площади пройдет выставка современных скульптур

В Раменках появилась 6-метровая скульптура Николая Полисского. Вот как она выглядит
Галерея
23 октября 2020

В Раменках появилась 6-метровая скульптура Николая Полисского. Вот как она выглядит