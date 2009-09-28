«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию «Что может быть тупее рассола? Но через него можно выйти на тему Просвещения»
«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию «Что может быть тупее рассола? Но через него можно выйти на тему Просвещения»
Сексуальная сестра Сталина Паям Шарифи (Payam Sharifi) — писатель, художник, основатель арт-группы Slavs and Tatars, редактор журнала 032С — признается в любви сталинской высотке на Баррикадной.
Сексуальная сестра Сталина Паям Шарифи (Payam Sharifi) — писатель, художник, основатель арт-группы Slavs and Tatars, редактор журнала 032С — признается в любви сталинской высотке на Баррикадной.
Квартира Паяма Шарифи Квартира ирано-американского писателя, художника и редактора журнала 032С Паяма Шарифи (Payam Sharifi).