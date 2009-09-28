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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию
«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию «Что может быть тупее рассола? Но через него можно выйти на тему Просвещения»
«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию

«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию
«Что может быть тупее рассола? Но через него можно выйти на тему Просвещения»

Сексуальная сестра Сталина
Сексуальная сестра Сталина Паям Шарифи (Payam Sharifi) — писатель, художник, основатель арт-группы Slavs and Tatars, редактор журнала 032С — признается в любви сталинской высотке на Баррикадной.
Сексуальная сестра Сталина

Сексуальная сестра Сталина
Паям Шарифи (Payam Sharifi) — писатель, художник, основатель арт-группы Slavs and Tatars, редактор журнала 032С — признается в любви сталинской высотке на Баррикадной.

Квартира Паяма Шарифи
Квартира Паяма Шарифи Квартира ирано-американского писателя, художника и редактора журнала  032С Паяма Шарифи (Payam Sharifi).
Квартира Паяма Шарифи

Квартира Паяма Шарифи
Квартира ирано-американского писателя, художника и редактора журнала  032С Паяма Шарифи (Payam Sharifi).

Эссе о бороде
Эссе о бороде Иногда борода – это просто борода. Но, увы, не в двух, особенно дорогих мне странах – России и Иране.&nbsp;
Эссе о бороде

Эссе о бороде
Иногда борода – это просто борода. Но, увы, не в двух, особенно дорогих мне странах – России и Иране.&nbsp;