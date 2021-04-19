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обновлено19 апреля 2021

В Сеть слили базу электронных адресов с сайта «Свободу Навальному!». ФБК: слив организовал бывший сотрудник фонда

17 февраля 2021

В тренды Twitter вышел хештег #ДуровОтветь после слива личных данных активистки Дарьи Серенко в Telegram