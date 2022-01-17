Монеточка обвинила Mash в раскрытии ее московского адреса

«Ты спалил адрес моего дома на аудиторию 1 млн+. Ты сделал это специально, найдя мою квартиру и придя туда без приглашения, карауля несколько часов возле двери, расспрашивая ТСЖ обо мне», — написала певица в инстаграме.

Сталкеры и продажа засвеченной квартиры

Поведение сотрудников Mash Монеточка назвала «позорным журналистским поступком». Гырдымова добавила, что к ней уже начали приходить непрошеные гости.