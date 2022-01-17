Монеточка обвинила Mash в раскрытии ее московского адреса Выяснили, стоит ли судиться в такой ситуации
Телеграм-канал Mash выложил в открытый доступ кадры дома, в котором купила квартиру певица Монеточка. Выяснили у юриста «Апологии протеста» Леонида Соловьева, законно ли это.
Что случилось
Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) обвинила телеграм-канал Mash в том, что его журналисты раскрыли адрес новой московской квартиры певицы.
«Ты спалил адрес моего дома на аудиторию 1 млн+. Ты сделал это специально, найдя мою квартиру и придя туда без приглашения, карауля несколько часов возле двери, расспрашивая ТСЖ обо мне», — написала певица в инстаграме.
Сталкеры и продажа засвеченной квартиры
Поведение сотрудников Mash Монеточка назвала «позорным журналистским поступком». Гырдымова добавила, что к ней уже начали приходить непрошеные гости.
Артистка пишет, что испытывает дискомфорт из-за того, что любой человек теперь может узнать ее адрес и что теперь ей придется продать квартиру и искать новое жилье.
Монеточка отметила, впрочем, что не собирается подавать в суд на Mash. «Мне нечем тебе угрожать, ты знаешь, что я слаба в разборках, драках и особенно в судебных процессах», — пишет Елизавета Гырдымова.
Стоит ли судиться с журналистами, раскрывшими ваши персональные данные
Юрист «Апологии протеста» Леонид Соловьев рассказал The Village, что представители ТСЖ не имели права делиться с третьими лицами личной информацией жильца без его разрешения. Адвокат добавил, что право на тайну личной жизни нарушать нельзя и это карается законом. Соловьев заявил, однако, что по закону наказывается только незаконный доступ к персональным данным (к которым относится и адрес проживания).
«Здесь нужно разбираться, каким образом [к журналистам] попали эти самые личные данные», — сказал Соловьев в беседе c The Village, отметив также, что не хотел бы давать юридическую характеристику этому инциденту, так как подобные случаи «сложные и пограничные».
Юрист Алена Борисова отметила, что шансы выиграть подобное дело в суде и получить компенсацию зависят от того не публиковала ли сама Монеточка фотографии, по которым можно было бы определить ее адрес, и каким именно образом журналисты пытались его узнать.
«Если сотрудники Mash опрашивали кого-то из ТСЖ, как пишет Монеточка на своей странице в Инстаграме, и снимали на видео дом/дверь квартиры, это вполне подпадает под сбор сведений о частной жизни лица», — разъяснила Борисова. По словам, юриста такие действия подпадают под статью Уголовного кодекса о нарушении неприкосновенности частной жизни.
Статья предусматривает разные санкции. Это может быть штраф в размере до двухсот тысяч, обязательные или исправительные работы, а также лишение свободы до двух лет, рассказала Борисова.
Обложка: Okras/Wikimedia/(CC BY-SA 4.0)
17 января в телеграм-канале Mash появилось видео дома в Басманном районе, в котором певица Монеточка, предположительно, приобрела квартиру. Авторы ролика опубликовали кадры с построенным в начале XX века зданием, табличку с номером дома, подъезд и дверь квартиры, где живет певица. По всей видимости, после обвинений со стороны Монеточки Mash заменил видео в посте новым, где изображение таблички с номером дома заретушировано.