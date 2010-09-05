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Галета со сливами и тимьяном Или как я полюбила сливы

Галета со сливами и тимьяном
Или как я полюбила сливы

Пряный пирог со сливами
Пряный пирог со сливами Если осенним вечером вы захотите вернуться в душистое тёплое лето, попробуйте приготовить этот ароматный пирог. Готовится он легко и быстро, а исчезает — глазом не успеете моргнуть. Угощайтесь!
Пряный пирог со сливами

Пряный пирог со сливами
Если осенним вечером вы захотите вернуться в душистое тёплое лето, попробуйте приготовить этот ароматный пирог. Готовится он легко и быстро, а исчезает — глазом не успеете моргнуть. Угощайтесь!