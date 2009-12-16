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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На «Флаконе» пройдет фестиваль Австро-Венгрии с дегустациями штруделя и пива

Главными темами культурно-образовательной программы станут урбанизация, дизайн и мода

На «Флаконе» пройдет фестиваль Австро-Венгрии с дегустациями штруделя и пива

Россия оказалась лидером по сумме взысканных ЕСПЧ компенсаций

Российским властям предстоит выплатить четверть всего объема компенсаций, присужденных Европейским судом

Россия оказалась лидером по сумме взысканных ЕСПЧ компенсаций

Туристов предупредили об эпидемии сифилиса в Словакии

Район, в котором возникла вспышка, граничит с Венгрией и Украиной

Туристов предупредили об эпидемии сифилиса в Словакии

Отель «Балчуг Кемпински» напротив Кремля выставят на продажу

Его стоимость оценивается в 260 миллионов долларов

Отель «Балчуг Кемпински» напротив Кремля выставят на продажу

Рабочий день в Госдуме сократят из-за матча России на чемпионате Европы

Матч Россия — Словакия начнётся в 16:00 по московскому времени

Рабочий день в Госдуме сократят из-за матча России на чемпионате Европы

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов

«Победа» будет летать в Братиславу и Вену за 999 рублей

Продажа билетов начнётся 12 ноября

«Победа» будет летать в Братиславу и Вену за 999 рублей

Как у них: Жители Израиля, Дании, Германии, Греции, США — о службе в армии
Как у них: Жители Израиля, Дании, Германии, Греции, США — о службе в армии Лотерея для солдат в Дании, шашлык и фраппе на военных учениях в Греции и рекомендательные письма военных в Словакии — The Village узнал, как устроена армейская служба в разных странах мира.
Как у них: Жители Израиля, Дании, Германии, Греции, США — о службе в армии

Как у них: Жители Израиля, Дании, Германии, Греции, США — о службе в армии
Лотерея для солдат в Дании, шашлык и фраппе на военных учениях в Греции и рекомендательные письма военных в Словакии — The Village узнал, как устроена армейская служба в разных странах мира.

Бюджетные лыжные курорты Европы Устроить себе отпуск на горнолыжном курорте, да еще такой, чтобы не бил по карману - дело непростое. Особенно с учетом дополнительных трат, таких как снаряжение, специальная одежда и проездные на подъемник. С другой стороны, кто ищет, тот всегда найдет, поэтому мы изучили некоторые европейские горнолыжные курорты и предлагаем читателям Lookatme.ru наиболее бюджетные из них.

Бюджетные лыжные курорты Европы