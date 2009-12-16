На «Флаконе» пройдет фестиваль Австро-Венгрии с дегустациями штруделя и пива
Главными темами культурно-образовательной программы станут урбанизация, дизайн и мода
Россия оказалась лидером по сумме взысканных ЕСПЧ компенсаций
Российским властям предстоит выплатить четверть всего объема компенсаций, присужденных Европейским судом
Туристов предупредили об эпидемии сифилиса в Словакии
Район, в котором возникла вспышка, граничит с Венгрией и Украиной
Отель «Балчуг Кемпински» напротив Кремля выставят на продажу
Его стоимость оценивается в 260 миллионов долларов
Рабочий день в Госдуме сократят из-за матча России на чемпионате Европы
Матч Россия — Словакия начнётся в 16:00 по московскому времени
Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов
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