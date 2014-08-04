16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Москвичей начнут предупреждать о сбоях в метро по СМС

Оповещения будут приходить с 2020 года

Москвичей начнут предупреждать о сбоях в метро по СМС
Оповещения будут приходить с 2020 года

РЖД начала присылать СМС об изменениях в расписании поездов

Уведомления будут касаться только поезда, на который куплен билет

РЖД начала присылать СМС об изменениях в расписании поездов
Уведомления будут касаться только поезда, на который куплен билет

Сколько москвичей пожаловались в МЧС на оповещения о непогоде

В ведомстве привели статистику за пять месяцев 2018 года

Сколько москвичей пожаловались в МЧС на оповещения о непогоде
В ведомстве привели статистику за пять месяцев 2018 года

Банки могут обязать чаще оповещать клиентов о балансе на кредитной карте

Законопроект об этом будет внесен в Госдуму

Банки могут обязать чаще оповещать клиентов о балансе на кредитной карте
Законопроект об этом будет внесен в Госдуму

Денежные переводы по СМС между абонентами «Мегафона» стали бесплатными

Согласно исследованию оператора, более 70 % СМС-переводов происходит внутри сети

Денежные переводы по СМС между абонентами «Мегафона» стали бесплатными
Согласно исследованию оператора, более 70 % СМС-переводов происходит внутри сети

«Мегафон» объяснил сбой при СМС-оплате парковок в Москве

Проблемы возникли при обмене данными между Московским паркингом и оператором

«Мегафон» объяснил сбой при СМС-оплате парковок в Москве
Проблемы возникли при обмене данными между Московским паркингом и оператором

Операторы начали отказываться от СМС в пакетных тарифах

Первыми свои предложения скорректировали «Билайн» и Tele2

Операторы начали отказываться от СМС в пакетных тарифах
Первыми свои предложения скорректировали «Билайн» и Tele2

ФАС признала незаконным увеличение крупнейшими операторами тарифов на СМС-рассылки

Нарушителями признали МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2

ФАС признала незаконным увеличение крупнейшими операторами тарифов на СМС-рассылки
Нарушителями признали МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2

Верховный суд сократил срок Севастиди

Отмечается, что Севастиди написала прошение о помиловании 15 февраля

Верховный суд сократил срок Севастиди
Отмечается, что Севастиди написала прошение о помиловании 15 февраля

Путин помиловал осужденную за СМС Оксану Севастиди (обновлено)

Указ вступит в силу 12 марта

Путин помиловал осужденную за СМС Оксану Севастиди (обновлено)
Указ вступит в силу 12 марта

Метро будет оповещать пассажиров о сбоях в работе по СМС

Первый раз сервис СМС-оповещения пассажиров использовался во время сбоев движения поездов на участке Калужско-Рижской линии

Метро будет оповещать пассажиров о сбоях в работе по СМС
Первый раз сервис СМС-оповещения пассажиров использовался во время сбоев движения поездов на участке Калужско-Рижской линии

«Мегафон» оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рассылку

Согласно закону «О рекламе», операторы имеют право рассылать её только с предварительного согласия абонента

«Мегафон» оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рассылку
Согласно закону «О рекламе», операторы имеют право рассылать её только с предварительного согласия абонента

Операторы «большой тройки» снижают цены перед выходом Tele2 в Москву

«Мегафон», МТС и «Вымпелком» снизят цены на 30 %

Операторы «большой тройки» снижают цены перед выходом Tele2 в Москву
«Мегафон», МТС и «Вымпелком» снизят цены на 30 %

Карту «Тройка» теперь можно пополнить с помощью СМС

Пополнить «Тройку» через СМС могут абоненты мобильных операторов «Билайн», «МТС» и «Мегафон»

Карту «Тройка» теперь можно пополнить с помощью СМС
Пополнить «Тройку» через СМС могут абоненты мобильных операторов «Билайн», «МТС» и «Мегафон»

МТС оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рекламу

Основанием для назначения штрафа стало нарушение оператором федерального закона «О рекламе», который запрещает отправку рекламных СМС-сообщений без согласия абонента

МТС оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рекламу
Основанием для назначения штрафа стало нарушение оператором федерального закона «О рекламе», который запрещает отправку рекламных СМС-сообщений без согласия абонента

В Москве произошёл сбой при оплате парковки через СМС (обновлено)

Когда именно проблему устранят, пока неизвестно

В Москве произошёл сбой при оплате парковки через СМС (обновлено)
Когда именно проблему устранят, пока неизвестно

Сокращённым медикам начали рассылать СМС с вакансиями

Рассылкой сообщений занялся центр занятости медицинских работников «Содействие»

Сокращённым медикам начали рассылать СМС с вакансиями
Рассылкой сообщений занялся центр занятости медицинских работников «Содействие»

Москвичи смогут получать информацию о состоянии городского воздуха по СМС

Сервис позволит москвичам отправить СМС на специальный номер и в ответ получить сообщение о состоянии воздуха в городе

Москвичи смогут получать информацию о состоянии городского воздуха по СМС
Сервис позволит москвичам отправить СМС на специальный номер и в ответ получить сообщение о состоянии воздуха в городе

Вступил в силу закон о запрете СМС-спама

Согласно документу, рассылка коммерческих СМС-сообщений должна осуществляться только по предварительному согласию абонента

Вступил в силу закон о запрете СМС-спама
Согласно документу, рассылка коммерческих СМС-сообщений должна осуществляться только по предварительному согласию абонента

Москвичей предупредят об авариях в метро по СМС

Подключённым к рассылке пользователям будут приходить сообщения обо всех внештатных ситуациях на общественном транспорте Москвы

Москвичей предупредят об авариях в метро по СМС
Подключённым к рассылке пользователям будут приходить сообщения обо всех внештатных ситуациях на общественном транспорте Москвы

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ