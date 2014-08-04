Москвичей начнут предупреждать о сбоях в метро по СМС Оповещения будут приходить с 2020 года
РЖД начала присылать СМС об изменениях в расписании поездов
Уведомления будут касаться только поезда, на который куплен билет
РЖД начала присылать СМС об изменениях в расписании поездов Уведомления будут касаться только поезда, на который куплен билет
Сколько москвичей пожаловались в МЧС на оповещения о непогоде
В ведомстве привели статистику за пять месяцев 2018 года
Сколько москвичей пожаловались в МЧС на оповещения о непогоде В ведомстве привели статистику за пять месяцев 2018 года
Банки могут обязать чаще оповещать клиентов о балансе на кредитной карте
Законопроект об этом будет внесен в Госдуму
Банки могут обязать чаще оповещать клиентов о балансе на кредитной карте Законопроект об этом будет внесен в Госдуму
Денежные переводы по СМС между абонентами «Мегафона» стали бесплатными
Согласно исследованию оператора, более 70 % СМС-переводов происходит внутри сети
Денежные переводы по СМС между абонентами «Мегафона» стали бесплатными Согласно исследованию оператора, более 70 % СМС-переводов происходит внутри сети
«Мегафон» объяснил сбой при СМС-оплате парковок в Москве
Проблемы возникли при обмене данными между Московским паркингом и оператором
«Мегафон» объяснил сбой при СМС-оплате парковок в Москве Проблемы возникли при обмене данными между Московским паркингом и оператором
Операторы начали отказываться от СМС в пакетных тарифах
Первыми свои предложения скорректировали «Билайн» и Tele2
Операторы начали отказываться от СМС в пакетных тарифах Первыми свои предложения скорректировали «Билайн» и Tele2
ФАС признала незаконным увеличение крупнейшими операторами тарифов на СМС-рассылки
Нарушителями признали МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2
ФАС признала незаконным увеличение крупнейшими операторами тарифов на СМС-рассылки Нарушителями признали МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2
Верховный суд сократил срок Севастиди
Отмечается, что Севастиди написала прошение о помиловании 15 февраля
Верховный суд сократил срок Севастиди Отмечается, что Севастиди написала прошение о помиловании 15 февраля
Путин помиловал осужденную за СМС Оксану Севастиди (обновлено) Указ вступит в силу 12 марта
Метро будет оповещать пассажиров о сбоях в работе по СМС
Первый раз сервис СМС-оповещения пассажиров использовался во время сбоев движения поездов на участке Калужско-Рижской линии
Метро будет оповещать пассажиров о сбоях в работе по СМС Первый раз сервис СМС-оповещения пассажиров использовался во время сбоев движения поездов на участке Калужско-Рижской линии
«Мегафон» оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рассылку
Согласно закону «О рекламе», операторы имеют право рассылать её только с предварительного согласия абонента
«Мегафон» оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рассылку Согласно закону «О рекламе», операторы имеют право рассылать её только с предварительного согласия абонента
Операторы «большой тройки» снижают цены перед выходом Tele2 в Москву
«Мегафон», МТС и «Вымпелком» снизят цены на 30 %
Операторы «большой тройки» снижают цены перед выходом Tele2 в Москву «Мегафон», МТС и «Вымпелком» снизят цены на 30 %
Карту «Тройка» теперь можно пополнить с помощью СМС
Пополнить «Тройку» через СМС могут абоненты мобильных операторов «Билайн», «МТС» и «Мегафон»
Карту «Тройка» теперь можно пополнить с помощью СМС Пополнить «Тройку» через СМС могут абоненты мобильных операторов «Билайн», «МТС» и «Мегафон»
МТС оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рекламу
Основанием для назначения штрафа стало нарушение оператором федерального закона «О рекламе», который запрещает отправку рекламных СМС-сообщений без согласия абонента
МТС оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рекламу Основанием для назначения штрафа стало нарушение оператором федерального закона «О рекламе», который запрещает отправку рекламных СМС-сообщений без согласия абонента
В Москве произошёл сбой при оплате парковки через СМС (обновлено)
Когда именно проблему устранят, пока неизвестно
В Москве произошёл сбой при оплате парковки через СМС (обновлено) Когда именно проблему устранят, пока неизвестно
Сокращённым медикам начали рассылать СМС с вакансиями
Рассылкой сообщений занялся центр занятости медицинских работников «Содействие»
Сокращённым медикам начали рассылать СМС с вакансиями Рассылкой сообщений занялся центр занятости медицинских работников «Содействие»
Москвичи смогут получать информацию о состоянии городского воздуха по СМС
Сервис позволит москвичам отправить СМС на специальный номер и в ответ получить сообщение о состоянии воздуха в городе
Москвичи смогут получать информацию о состоянии городского воздуха по СМС
Сервис позволит москвичам отправить СМС на специальный номер и в ответ получить сообщение о состоянии воздуха в городе
Вступил в силу закон о запрете СМС-спама
Согласно документу, рассылка коммерческих СМС-сообщений должна осуществляться только по предварительному согласию абонента
Вступил в силу закон о запрете СМС-спама Согласно документу, рассылка коммерческих СМС-сообщений должна осуществляться только по предварительному согласию абонента
Москвичей предупредят об авариях в метро по СМС
Подключённым к рассылке пользователям будут приходить сообщения обо всех внештатных ситуациях на общественном транспорте Москвы