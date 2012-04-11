По словам чиновника, оплатить парковку можно будет с помощью мобильного телефона, отправив СМС на короткий номер. При этом парковщиков на улицах не будет, их заменят специальные автоматы, через которые надо будет оплачивать стоянку наличными или с помощью банковской карты. На всей территории паркинга будет вестить фото- и видеонаблюдение. Эти меры должны защитить водителей от обмана: еще во времена Лужкова власти пытались ввести платные парковки, но в итоге улицы заполонили мошенники, которые фактически вымогали деньги, представляясь официальными парковщиками. В мэрии надеются, что новая система парковок в ЦАО позволит полностью убрать автомобили с обочин дорог, которые мешают движению и общественного транспорта, и пешеходов. Также Лискутов добавил, что, вопреки слухам, плата за въезд в центр города взиматься не будет. Зато с 1 июля штраф за неправильную парковку в Москве возрастает в десять раз, до 3 тысяч рублей. А уже в ближайшие дни всем неправильно припаркованным автомобилям в ЦАО на лобовое стекло будут прикреплять яркую желтую бумажку с цифрой «3 000» — в качестве напоминания, что скоро водителям придется заплатить за нарушение.