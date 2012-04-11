Парковка в центре Москвы будет платной Платить за въезд в центр города водители все-таки не будут, но парковка в пределах Бульварного кольца с 1 января следующего года будет стоить около 50 рублей в час, а оплатить ее можно будет по СМС.
Парковка в центре Москвы будет стоит примерно 50 рублей в зависимости от района. Начнется эксперимент уже этим летом на улице Каретный ряд, где сегодня треть водителей оставляют машины нелегально, и затем на Петровке и Театральной площади. А со следующего года платить придется везде в пределах Бульварного кольца, об этом сообщил агентству «РИА Новости» руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
По словам чиновника, оплатить парковку можно будет с помощью мобильного телефона, отправив СМС на короткий номер. При этом парковщиков на улицах не будет, их заменят специальные автоматы, через которые надо будет оплачивать стоянку наличными или с помощью банковской карты. На всей территории паркинга будет вестить фото- и видеонаблюдение. Эти меры должны защитить водителей от обмана: еще во времена Лужкова власти пытались ввести платные парковки, но в итоге улицы заполонили мошенники, которые фактически вымогали деньги, представляясь официальными парковщиками.
В мэрии надеются, что новая система парковок в ЦАО позволит полностью убрать автомобили с обочин дорог, которые мешают движению и общественного транспорта, и пешеходов. Также Лискутов добавил, что, вопреки слухам, плата за въезд в центр города взиматься не будет. Зато с 1 июля штраф за неправильную парковку в Москве возрастает в десять раз, до 3 тысяч рублей. А уже в ближайшие дни всем неправильно припаркованным автомобилям в ЦАО на лобовое стекло будут прикреплять яркую желтую бумажку с цифрой «3 000» — в качестве напоминания, что скоро водителям придется заплатить за нарушение.
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Комментарии
Владельцы машин стоимостью менее миллина, те же самые таджики, только на дороге. Так же воняют, пихаются и действуют на нервы.
Так что господа, если вы думаете что купив в кредит автохлам ценой в 500 тыс. Вы чудесным образом стали крутыми, а те кто в метро остались быдлом, то вы заблуждаетесь.
Человеку за рулем Порше просто противно ехать рядом с нищебродами на фордах, хюндаях и киа.
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