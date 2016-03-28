Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Выхино, Тушино и «Молли Гвиннз»: Что снесут этой осенью
Выхино, Тушино и «Молли Гвиннз»: Что снесут этой осенью Как выглядят обреченные самострои и что говорят их работники
Выхино, Тушино и «Молли Гвиннз»: Что снесут этой осенью

Выхино, Тушино и «Молли Гвиннз»: Что снесут этой осенью
Как выглядят обреченные самострои и что говорят их работники

Карта: Что еще снесут в Москве
Карта: Что еще снесут в Москве 78 магазинов, рынков и кафе, которые попали в пятую волну сноса самостроя
Карта: Что еще снесут в Москве

Карта: Что еще снесут в Москве
78 магазинов, рынков и кафе, которые попали в пятую волну сноса самостроя

В Москве началась четвертая волна сноса самостроя

Власти снесут 13 зданий

В Москве началась четвертая волна сноса самостроя

Власти Москвы составили четвертый список самостроя под снос

В новый список попали 54 постройки площадью более 19 тысяч квадратных метров

Власти Москвы составили четвертый список самостроя под снос

Власти Москвы пообещали обойтись без массового сноса самостроя ночью

Владельцы большинства проблемных объектов из третьего списка согласились добровольно демонтировать постройки

Власти Москвы пообещали обойтись без массового сноса самостроя ночью

Что нужно знать о новой волне сносов в Москве
Что нужно знать о новой волне сносов в Москве The Village разбирается, почему в Москве сносят самострой, чем он опасен для города и как это переживают предприниматели
Что нужно знать о новой волне сносов в Москве

Что нужно знать о новой волне сносов в Москве
The Village разбирается, почему в Москве сносят самострой, чем он опасен для города и как это переживают предприниматели

В ночь на 29 августа снесли 90 объектов самостроя

Всего во втором списке на снос — 107 строений

В ночь на 29 августа снесли 90 объектов самостроя

В переходе станции метро «Дмитровская» обвалилась часть потолка (обновлено)

Представители подземки заявили, что в переходе проходили несанкционированные работы

В переходе станции метро «Дмитровская» обвалилась часть потолка (обновлено)

Власти Москвы составят третий список объектов под снос

Точную дату второй волны сноса самостроя власти уже обнародовали

Власти Москвы составят третий список объектов под снос

Обнародованы сроки «второй волны» сноса самостроя

Все объекты из второго списка демонтируют единовременно

Обнародованы сроки «второй волны» сноса самостроя

Определён размер компенсации за добровольный снос самостроя

Квадратный метр оценили в 55,5 тысячи рублей

Определён размер компенсации за добровольный снос самостроя

Сергей Собянин — о необходимости новой волны сноса самостроя

Мэр заявил, что в Москве продолжится снос возведённых с нарушениями построек, чтобы не допустить «трагедии»

Сергей Собянин — о необходимости новой волны сноса самостроя

Вторая волна сноса самостроя начнётся 28 июля

В новый список на снос попали 107 объектов

Вторая волна сноса самостроя начнётся 28 июля

Мэрия подаст встречный иск к владельцу снесённого самостроя за 2 миллиарда рублей

Компанию «Созидание» обвиняют в незаконном обогащении от пользования городской землёй

Мэрия подаст встречный иск к владельцу снесённого самостроя за 2 миллиарда рублей

В Строгине хотят снести вейк-клуб

Владельцы спортивного объекта, признанного самостроем, собирают подписи в его защиту

В Строгине хотят снести вейк-клуб

Верховный суд признал законным снос самостроя

Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы владельцев торговых павильонов

Верховный суд признал законным снос самостроя

Владелец снесённого павильона выиграл дело против властей

Теперь он может восстановить торговую точку на том же месте

Владелец снесённого павильона выиграл дело против властей